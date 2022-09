Informe internacional analizó el "talento milagroso" de Uruguay para formar jugadores y ganar títulos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tifo (The Athletic), un canal de deportes en YouTube perteneciente a The New York Times, analizó en un video nueve minutos el "talento milagroso" de Uruguay para formar jugadores y ganar títulos.

Este sitio se especializa en realizar "desgloses tácticos, históricos y geopolíticos" para entregar un "contenido reflexivo e inteligente".

En su análisis estudió cómo Uruguay, un país que apenas pasa los tres millones de habitantes, le hizo frente a sus dos vecinos: Brasil (214 millones) y Argentina (45).



Tifo destacó a Uruguay como el "conjunto más exitoso" de la historia de la Copa América con 15 títulos. Asimismo hizo hincapié en la dos medallas de oro obtenidas en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928 y los mundiales de 1930 y 1950. En el primero hizo énfasis en las figuras de Héctor Scarone, José Andrade y Héctor Castro para ganar "la primera" Copa del Mundo y en el segundo en Obdulio Varela y Juan Alberto Schiaffino para "arrebatarle" el título al organizador del torneo: Brasil.



También mencionó otras figuras más cercanas en el tiempo como

Enzo Francescoli, a quien señala como el "héroe" de la infancia de Zinedine Zidane, y el tridente Diego Forlán, Luis Suárez y Edinson Cavani, figuras en sus clubes en Europa y en la selección.

Tifo remarcó que el fútbol en Uruguay es el "deporte más popular" y es parte también "del sentido de identidad" del país.



El informe señaló también que a principios del siglo pasado, Uruguay mostró los "frutos de una sociedad altamente progresista" durante dos períodos separados que "comenzaron en 1904 y terminaron en 1915 bajo la presidencia de José Batlle y Ordoñez".



Tifo describió a Batlle y Ordoñez como "un reformista" al realizar políticas que permitieron "el acceso a la educación" y "la asistencia sanitaria" que llevaron a "un concepto de bienestar" nuevo en Latinoamérica.

Por otra parte, destacó una parte del libro "Estados Unidos y el cono sur" de Arthur P. Whitaker donde describe al Uruguay de comienzos del siglo pasado como una "utopía de justicia social".



"Gracias a la firme creencia y compromiso de los gobiernos con la educación física, también era un país lleno de instalaciones comunitarias y campos de fútbol, ​​y fue allí donde la excelencia distintiva y única del país pudo echar raíces", señaló el autor.



También mencionó un artículo de FIFA del año 2002 donde resaltó la importancia de Uruguay en la historia del fútbol por los jugadores que transformaron el deporte principalmente en gran parte de Europa donde "era ante todo una demostración de fuerza". En ese sentido, aseguró, la Celeste aportó: jugadores inteligentes, con técnica refinada, movimientos llamativos e improvisaciones.