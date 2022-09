Los pasos que dará Nacional con los contratos que terminan a fin de año

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Emmanuel Gigliotti ya renovó su contrato con Nacional por un año y es sabido que Luis Suárez se irá del tricolor una vez que termine el Mundial de Qatar. Públicamente, el presidente José Fuentes y el propio futbolista han dejado en claro que habrá Pistolero en los albos hasta que se vaya a la selección. Además, Gonzalo Vega (a préstamo en Fénix) y Angelo Gabrielli (entrenando en Tercera División) no seguirán para la próximo temporada.

Pues bien, ¿qué pasará con los restantes 11 futbolistas que finalizan su contrato con Nacional en este 2022? Hoy los tricolores están focalizados en terminar la temporada de la mejor forma, buscando cumplir con el objetivo de ser campeones del Uruguayo. Por eso, en forma paralela el área deportiva que encabeza Sebastián Taramasco, va trabajando naturalmente en el armado del plantel para el 2023 y en tal sentido hay decisiones que se tienen que tomar en relación al futuro de los siguientes nombres: Juan Ignacio Ramírez, Leo Coelho, Mathías Laborda, Mario Risso, Yonatan Rodríguez, Leandro Lozano, Diego Zabala, Martín Rodríguez, Christian Almeida, Alex Castro y Guillermo Centurión.



Hay algunas situaciones que están decididas, otras en las que será clave el tramo final de la temporada y unas pocas que depende de otro tipo de situaciones, algo más complejas.

Yonatan Rodríguez. FOTO: Estefanía Leal.

YONA RODRÍGUEZ. El volante central entra dentro del último grupo de futbolistas porque hay una cláusula en su préstamo en la que establece que si alcanza a jugar el 60% de los partidos se le renueva automáticamente el vínculo en las mismas condiciones. El futbolista pertenece a Cerrito.



No es tan fácil de realizar el cálculo, porque se rige mediante lo que se llama “régimen AUF”: cada vez que el jugador juega un lapso igual o superior a 45 minutos se le computa un partido aunque si el futbolista es titular, por más que salga a los 10’ del primer tiempo lesionado (como ya le pasó), también se le computa un partido disputado. No es que cada vez que entró a la cancha ya califica como un partido; si totaliza 45’ entrando con el partido empezado en tres encuentros diferentes, se suma como uno.



El promedio se hace en partidos oficiales, por lo que también entran las copas internacionales y la Copa AUF Uruguay. Al día de hoy se le estaría renovando el contrato porque tiene el 68% de presencias.

Leandro Lozano. Foto: Estefanía Leal.

INVERSIÓN. Los contratos de Coelho (a préstamo desde San Luis de México) y Lozano (a préstamo desde Boston River) vencen a fin de año, y si Nacional quiere tenerlos para 2023 deberá pagar dinero.



Por el zaguero brasileño los tricolores deberían abonar 800.000 dólares, un número imposible para Nacional hoy, aunque hay un aspecto que juega a favor: el contrato del defensa en México finaliza a mitad del 2023, por lo que los albos harán gestiones para bajar esa cifra, teniendo en cuenta que podrían quedarse con Coelho, en caso de que el jugador acceda, en julio. Pero como Nacional buscará tenerlo desde enero, ya está buscando soluciones, como bajar considerablemente la cifra inicial. “Por Coelho el esfuerzo se va a hacer”, le dijeron a Ovación fuentes tricolores.

En el caso de Lozano, Nacional debería pagar 120.000 dólares, una cifra mucho más accesible, y es altamente probable que se invierta en él y que siga en los tricolores.



Nunca hay que olvidar que en este tipo de casos hay tres variables a tener en cuenta: las dos instituciones involucradas, que son las que negocian, y una tercera “pata” que es el futbolista, en lo relacionado al salario que pretende percibir.



Por otro lado hay una situación aún más compleja: la del Colo Ramírez. Está a préstamo desde Liverpool y Nacional compró el 10% de su ficha. Para lograr su continuidad hay que volver a negociar con los negriazules y no es una tarea sencilla. Es una situación difícil, pero Nacional hará el intento de buscar una fórmula para que se quede en el club por todo el 2023.

Juan Ignacio Ramírez. FOTO: Estefanía Leal.

Dos que seguirán, dos que están en duda y tres que están más afuera que adentro

Con el resto de los futbolistas que terminan su contrato con Nacional el próximo 31 de diciembre, los tricolores tienen distintas perspectivas.



Hay dos que el área deportiva, en consenso con el entrenador Pablo Repetto, pretende que sigan en la institución. Se trata de los zagueros Mathías Laborda y Mario Risso. El fraybentino se ganó la titularidad con la partida de Nicolás Marichal a Rusia, y está jugando en muy buen nivel. En tanto que, si bien por distintas razones Risso ha jugado poco en el tricolor, hay conformidad con él, tanto dentro de la cancha como con todo lo que suma afuera de ella.



En ambos casos Nacional tendrá que negociar con sus representantes las condiciones para continuar. En el caso de Laborda es un futbolista joven (23), quien en los últimos años ha recibido sondeos para ir a jugar al exterior.

Mathías Laborda. FOTO: Juan Manuel Ramos.

Por otro lado, hay dos jugadores con los que hay ciertas dudas sobre su continuidad. Son los casos de Diego Zabala y el arquero Martín Rodríguez, aunque lo más factible es que sigan en el club.



Didí es un jugador que ha alternado pero que ha tenido, por momentos, buenos desempeños. Lleva siete goles anotados en la temporada, una cifra no menor para un mediapunta.



Respecto al guardameta, es uno de los capitanes del equipo, y ese hecho le juega a favor. En Nacional están sumamente conformes con lo que aporta en todo sentido.



Por último, es probable que Alex Castro, Keke Almeida y el arquero Guillermo Centurión no sigan; el portero de Young está entrenando en Tercera tras su paso a préstamo por Villa Española, pero no viene jugando y hoy es el sexto arquero del plantel principal por detrás de Rochet, Rodríguez, Matías Bernatene, Ignacio Suárez y el riverense Facundo Machado.