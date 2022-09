Emmanuel Gigliotti renovó por un año con Nacional: "El proyecto del club me gusta"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Emmanuel Gigliotti, quien llegó a Nacional en enero pasado, renovó su contrato con los tricolores por una temporada más, hasta el 31 de diciembre de 2023.

Con la presencia del presidente José Fuentes el atacante estampó su firma, en un acuerdo que ya estaba arreglado de palabra producto de que todos estuvieron de acuerdo en lo positivo que sería la continuidad del futbolista argentino de 35 años. Más allá de los goles, el área deportiva destaca siempre su rol positivo dentro del plantel. Llegó Luis Suárez, supo reconocer cuál era su lugar, le cedió la camiseta número “9” y siempre se lo ve con un gesto positivo.

“Yo y mi familia estamos felices. Si mi familia no está feliz, es muy complicado tomar una decisión. El proyecto del club me gusta, me enamora la chance de poder aportar mi pequeño granito de arena para llevar a Nacional un escalón más arriba”, dijo con mucha sinceridad.



“Y cuando hablo de ‘escalón más arriba’ no me refiero por ahí solamente a lo deportivo, que lógicamente que es trascendental, pero también ayudar un poquito más a lo que es la parte social del club. Creo que a José (Fuentes) también le interesa mucho, que Nacional pueda ser más referente de la parte social, que sea un club de ejemplo”, afirmó en declaraciones a Nacional TV.

El Puma lleva 12 goles en la temporada y es el máximo goleador del tricolor en el año, con nueve goles en el Campeonato Uruguayo y tres en la Copa Libertadores, todos contra Vélez Sarsfield. Además, el centrodelantero aportó cuatro asistencias en el 2022. Hoy es el primer suplente que tiene el Pistolero.