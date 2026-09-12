Federico Nieves, DT de Albion, sobre el partido ante Peñarol: "Es una oportunidad hermosa de reencontrarnos"

Albion lleva ocho partidos sin ganar por la Liga AUF Uruguaya 2026. Y este domingo tendrá que medirse ante Peñarol en el Estadio Centenario, desde la hora 19:30. “Es una hermosa oportunidad de reencontrarnos con nuestro mejor nivel y de poder testearnos a nosotros mismos”, le confesó Federico Nieves, entrenador del Pionero, a Ovación.

Albion sumó su primera victoria tras el parate por el Mundial 2026 el 3 de setiembre al superar 2-1 a Progreso por la segunda fecha del Grupo 5 de la Copa AUF Uruguay, pero esa racha negativa en la Liga AUF Uruguaya le pesa al equipo “lógicamente”. “Es importante conseguir victorias porque refuerza mucho desde la confianza y la autoestima. Pero no hemos dejado de ser un equipo competitivo porque los partidos que perdimos fueron por detalles y, en la mayoría de los casos, se resolvieron en los últimos minutos”, añadió el entrenador de 46 años.

El choque ante Albion será el primero de Peñarol en el que deberá cumplir la sanción que le aplicó la Comisión Disciplinaria por los incidentes en la Tribuna Cataldi en el clásico del pasado domingo 30 de agosto, donde el conjunto tricolor se quedó con la victoria por 1-0.

Nieves fue claro con respecto a si eso le modifica la preparación del encuentro. “No cambia en nada”, afirmó. “A lo que puede pasar dentro de la cancha, hay para todos los gustos, hay partidos donde la hinchada se hace sentir y es importante a favor, hay partidos donde la hinchada contagia más ansiedad y nerviosismo, porque en definitiva la hinchada se contagia primero de lo que el equipo hace en cancha y luego es un reflejo de ello”, ejemplificó el entrenador.

Festejo de gol de Matías Arezo frente a Danubio. Foto: Leonardo Mainé.

A su vez, se refirió a la situación que le tocó vivir al Mirasol de jugar a puertas cerrada la fecha pasada ante Danubio y lo goleó 4-0. "Peñarol viene a jugar un partido a puerta cerrada contra Danubio y me parece que está muy claro por el rendimiento, el trámite y el resultado que lejos de haber sido un problema lo pudieron solucionar adentro de la cancha", puntualizó Nieves.

Al consultarle sobre las virtudes de Albion y las debilidades de Peñarol, el director técnico respondió: “Somos muy conscientes de cuáles son nuestras fortalezas y somos muy conscientes de cuál es el plan de partido que tenemos que llevar a cabo. Vamos a ver si lo podemos realizar el domingo en el Estadio Centenario".

