Falleció Gustavo Huertas, histórico jefe de sanidad de Defensor Sporting: "Llegó a convertirse en un referente"

A los 72 años falleció Gustavo Huertas, histórico jefe de sanidad de Defensor Sporting que se encargó de anunciarlo y despedirlo a través de sus redes sociales: "Con profundo dolor lamentamos informar el fallecimiento del Dr. Gustavo Huertas, histórico jefe de sanidad de Defensor Sporting y descendiente directo de los fundadores de Defensor", expresó la institución del Parque Rodó.

"Además de un gran hincha, estuvo ligado al club desde 2003 y con dos décadas en la institución llegó a convertirse en un referente de la sanidad. Enviamos un sentido abrazo a todos sus familiares y amigos. Las banderas de nuestra institución permanecerán en su nombre a media asta", sentenció el Tuerto.

Con profundo dolor lamentamos informar el fallecimiento del Dr. Gustavo Huertas, histórico jefe de sanidad de Defensor Sporting y descendiente directo de los fundadores de Defensor.



Además de un gran hincha, estuvo ligado al club desde 2003 y con dos décadas en la institución… pic.twitter.com/g66PLbmUQ3 — Defensor Sporting (@DefensorSp) October 1, 2026

En 2020, luego de 17 años trabajando en la sanidad del club al que arribó en 2003, pasó a ser "consultante en el área sanitaria del Club, principalmente en la de fútbol", según indicó la propia institución en una nota en la que recordó los inicios de Huertas en el rubro en 1986 en Huracán Buceo.

En ese entonces pasó a asumir "un cargo con la responsabilidad que conlleva pero desde un lugar y enfoque más global, donde le tocaba 'ordenar la cancha' con planificaciones y coordinaciones, sin un trato tan directo con los deportistas", como había sido hasta ese momento.

La noticia llevó a que varios exfutbolistas del club —que tuvieron pasaje mientras Huertas estuvo en el mismo— se expresaran y le dedicaran un mensaje como el brasileño Ederson Fofonka que comentó "Gran persona, abrazo a la familia. QEPD". Lo propio hizo Yonatan Irrazábal, hoy en Cerro pero surgido en Defensor Sporting: "QEPD!! Genio como profesional, excelente persona y siempre sumando con su alegria en el plantel. Abrazo enorme a la familia". Incluso se sumó Luis "Bicho" Silveira e indicó: "Qué triste noticia, excelente doc. Gran tipo, siempre era bueno charlar con él".

Lamentamos informar el fallecimiento del Dr. Gustavo Huertas. Le mandamos un fuerte abrazo a toda su familia y amigos. pic.twitter.com/N3TlkCUiNW — Club Biguá de Villa Biarritz (@BiguaOnline) October 1, 2026

Silveira no fue el único vinculado en el básquetbol que lamentó lo ocurrido, sino que lo propio hizo el Club Biguá a través de sus redes sociales: "Lamentamos informar el fallecimiento del Dr. Gustavo Huertas. Le mandamos un fuerte abrazo a toda su familia y amigos".

"Su compromiso y dedicación quedarán para siempre en la memoria de nuestro club y de todos los deportistas que acompañó a lo largo de tantos años", añadió el Pato de Villa Biarritz.