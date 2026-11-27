El fútbol está de luto. El exarquero de la selección de Islandia, Ingvar Jónsson, todavía en activo, falleció este miércoles 25 de noviembre a sus 37 años, víctima de un cáncer que le fue detectado a inicios de esta temporada.

La noticia fue confirmada por su club, el Víkingur Reykjavík, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. "Con profundo pesar y gran tristeza, comunicamos que nuestro querido amigo y compañero Ingvar Jónsson, portero del Víkingur, falleció el miércoles 25 de noviembre, en brazos de sus seres más cercanos. El club y todos los aficionados del Víkingur están junto a su familia y sus seres queridos. Les enviamos nuestras más sentidas condolencias", rezaba el comunicado publicado por el Vikingur en sus canales oficiales.

El golero se coronó cinco veces campeón de la Liga islandesa, tres de Copa y otras tres de Supercopa. Su último partido como profesional había sido en mayo de 2026. Unas semanas después, los médicos le detectaron la enfermedad, lo que lo obligó a alejarse del fútbol profesional para iniciar un tratamiento de quimioterapia.

Tras conocerse la noticia, la Federación Islandesa también se sumó y confirmó su enfermedad: “Ingvar Jónsson, jugador de Vikings R. y un ex miembro de la selección nacional ha muerto, 37 años, tras una batalla contra el cáncer”.

“Ingvar tuvo una exitosa carrera como portero con Njar Nvík, Stjarnan y Víking R. Aquí además de haber jugado con Start, Sandnes Ulf y Sandefjord en Noruega”. Además, apuntó el paso por los equipos nacionales: “Durante su carrera Ingvar jugó ocho partidos con el equipo nacional A de Islandia, así como partidos con las selecciones nacionales Sub 21 y Sub 19″.