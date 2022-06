El exNacional que se retiró y confesó que llegó a la selección tras hacerle dos goles a Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de una carrera de varias temporadas y a los 36 años, el argentino Matías Rodríguez, de buen pasaje por Nacional, anunció su retiro y dio a conocer algunos detalles de lo que fue su periplo como futbolista.

El lateral disputó 55 partidos con la camiseta tricolor anotando dos goles y conquistando el Torneo Apertura y el Campeonato Uruguayo 2008/09, así como el Torneo Clausura 2009/10.

Su paso por Nacional se dio proveniente del LASK Linz de Austria, para luego recalar en la Universidad de Chile donde jugó nueve años en dos pasajes.

Su último club fue Defensa y Justicia con el qe logró cerrar su carrera con un título internacional: la Recopa Sudamericana tras superar a Palmeiras en abril del año pasado.

En diálogo con la web encancha.cl, Rodríguez confirmó su retiro y además contó detalles particulares de su carrera como por ejemplo cómo lo ayudó a llegar a la selección argentina un par de goles ante Peñarol, la particularidad es que no fueron con la camiseta de Nacional.

Claudio Gugnali, ayudante de campo del entrenador Alejandro Sabella, lo fue a ver a un duelo donde los aurinegros visitaban a la "U". Rodríguez la rompió, marcó dos goles y Sabella le dio una chance en la Albiceleste.

"Para mí, era todo nuevo. Me acuerdo que llegué súper temprano al predio de Ezeiza. Yo los conocía a todos, pero nadie me conocía a mí. Iban llegando y todos se presentaban como si no los conociera. Y ahí caí y pensé: 'Es muy loco, estoy con estos cracks'", confiesa quien solo pudo disputar siete minutos en el triunfo 4-0 ante Ecuador por Eliminatorias rumbo a Brasil 2014.

"Durante la pandemia, me puse a hacer el curso de entrenador. Y nos da una charla Nicolás Burdisso. Él expuso su proyecto de dirección deportiva y ahí me di cuenta que me gustaba eso. Y desde hace un tiempo me vengo preparando, tengo un equipo de trabajo ya listo con el cual hablamos permanentemente", expresó el exfutbolista.