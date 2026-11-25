La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) emitió un comunicado a través de sus redes oficiales, exigiendo el pago de adeudos del mes de octubre de sus agremiados de parte de tres clubes que disputaron la Segunda Profesional AUF: Cerrito, Tacuarembó y Uruguay Montevideo.

El gremio manifestó su "profunda preocupación y enérgico rechazo ante el incumplimiento en el pago de los salarios correspondientes al mes de octubre". A su vez exigió "a las instituciones involucradas la inmediata regularización", pero además recomendó "a la Asociación Uruguaya de Fútbol a adoptar las medidas necesarias para evitar que estas situaciones se reiteren".

Según manifiesta la MUFP esto "genera una afectación directa en los futbolistas y sus familias, comprometiendo su estabilidad económica y vulnerando sus derechos como trabajadores".

"Resulta inadmisible que, habiendo recibido los clubes los ingresos correspondientes a los derechos de televisión, aún persistan los incumplimientos salariales", expresa con preocupación la Mutual. Entiende además como agravante que "se ha trabajado intensamente en la construcción de mecanismos que otorguen garantías y certeza de cobro a los futbolistas".

"Este tipo de situaciones atentan directamente contra la credibilidad, la sostenibilidad y la profesionalización del fútbol uruguayo", agrega la MUFP y concluye: "El cumplimiento de las obligaciones salariales no puede quedar sujeto a la voluntad ni a las prioridades de cada institución. Cobrar por el trabajo realizado no es una concesión, es un derecho".

Los tres clubes en cuestión ya finalizaron su participación en el torneo. Cerrito y Uruguay Montevideo fueron los dos que perdieron la categoría y por ende dejaron el profesionalismo al jugar en la Primera Divisional C, mientras que Tacuarembó es el que arranca más comprometido en la carrera por no bajar en 2027, al terminar último en la Anual. Quedó a nueve puntos de Miramar Misiones y River Plate, sus rivales a alcanzar para intentar mantener la categoría el próximo año.