Villa Española presentó la camiseta homenaje a Wilson: primer jugador uruguayo declarado homosexual

FÚTBOL URUGUAYO

El "Villa" anunció que estas dos serán las camisetas a utilizar en setiembre, mes de la Marcha por la Diversidad.

"En el mes de la #MarchaPorLaDiversidad2021 presentamos las que serán nuestras camisetas durante setiembre", expresó Villa Española en sus cuentas de redes sociales antes de dar paso a presentar las remeras con un mensaje fuerte.

"Con ellas celebramos la diversidad pero también denunciamos la homofobia en un espacio tan heterogéneo como el fútbol. Por eso este año queremos homenajear a Wilson", agrega el posteo.

Las camisetas de Villa Española homenaje en el mes de la Marcha de la Diversidad. Foto: @VillaEspOficial.

La pregunta que muchos se harán es: ¿quién es Wilson? El club se encargó de dar a conocer su historia y retratarla en las camisetas que serán negras y blancas, pero con el detalle de los colores que identifican a la comunidad LGBT.

"Wilson Oliver es el primer futbolista uruguayo que se declaró homosexual, un secreto a voces que cortó su carrera como deportista profesional a finales de los 80's. Jugó en varios equipos, entre ellos, el nuestro. Lugares donde sufrió homofobia, algo "normal" para la época", remarcó el club.

"Ahora nos toca salir a la cancha por él y por quienes sienten amenazada su carrera profesional debido a su orientación sexual. Esta es la camiseta que celebra la 17ª Marcha de la Diversidad, pero también denuncia. Esta es la camiseta que Wilson no pudo vestir.