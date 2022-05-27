Unión de Santa Fe, rival de Nacional en la Sudamericana: fortalezas y debilidades

ANÁLISIS

El equipo de Gustavo Munúa tiene a Santiago Mele en un estupendo momento y es un club al que le va muy bien jugando como visitante, un sello de la carrera del DT.

JUAN PABLO ROMERO

A fines de junio Nacional recibirá a Unión de Santa Fe en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, y una semana después el tricolor visitará al Tatengue en Argentina. El destino quiso que los dirigidos por Pablo Repetto enfrenten a un equipo que tiene un DT “de la casa”, como Gustavo Munúa y en el plantel a un excapitán de los Bolsos, como Diego Polenta. También integran el plantel y son figuras los uruguayos Santiago Mele y el atacante Jonathan Álvez.

Unión clasificó a esta instancia en la última fecha de su grupo, tras golear a Junior de Barranquilla (que llegaba primero) 4-0 jugando como visitante. De poco sirvió el histórico 10-1 de Fluminense a Oriente Petrolero en Santa Cruz de la Sierra; los brasileños finalizaron en el segundo lugar del grupo.

Los jugadores de Unión festejando uno de los goles contra Junior. FOTO: Unión.

No sorprende el resultado porque Unión sacó siete de nueve puntos jugando como visitante: le ganó a los bolivianos 3-1, el mencionado partido con Junior y empató a cero con Fluminense, en un duelo en el que Mele atajó un penal sobre el final del juego.

Es un sello de los equipos que conduce Munúa: que le vayan bien jugando como visitante en copas internacionales. Desde que empezó su carrera como DT, el exarquero está invicto jugando fuera de casa tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana. De los 14 partidos que dirigió como visitante entre ambos torneos ganó 9 y empató 5.

Unión no perdió en la Copa Sudamericana. Es que de local igualó a uno en el debut con los colombianos, venció 2-0 a Oriente Petrolero y empató con Fluminense (0-0).

La principal fortaleza de Unión es la defensa. En la Sudamericana solo le hicieron dos goles en seis partidos y sumando la Copa de la Liga de Argentina en 20 partidos en la mitad logró que no le convirtieran goles. Tiene defensas seguro, Santiago Mele atravesando un muy buen momentos y volantes centrales que ocupan bien los espacios en el retroceso defensivo.

Santiago Mele. FOTO: Unión.

De mitad de cancha hacia adelante no es un equipo goleador, aunque suele generar varias chances de gol por partido, algo que pregonan los equipos que dirige Munúa, quien tiene de profe al español Félix Martínez, como en Nacional. El exjugador de Cerro Largo y de Boca, Mauro Luna Diale, es de los futbolistas más destacados, así como Kevin Zenon (20), jugador de las formativas del club.

Dos amistosos, pero ninguno a nivel oficial Nacional y Unión de Santa Fe se enfrentaron dos veces, pero en ninguna de ellas a nivel oficial. El primer amistoso fue en 1935 en Santa Fe, con triunfo del Tatengue 2-0. El 31 de enero de 1981 se enfrentaron en el Estadio Centenario con victoria de los tricolores también por 2 a 0. Los goles fueron anotados por Julio César Morales (de penal) y Waldemar Victorino.

Lo que está en el camino de los tricolores si logran ganar

Si Nacional logra sortear el mano a mano con Unión de Santa Fe, el próximo adversario en cuartos de final saldrá del cruce entre Olimpia de Paraguay y Atlético Goianiense, un duelo que en lo previo aparece como muy parejo.

Si nos proyectamos aún más, en el resto del cuadro del lado de Nacional podrían aparecer en semifinales The Strongest, Ceará de Brasil, Universidad Católica de Chile y San Pablo, el equipo en el que milita el uruguayo Gabriel Neves.

El resto de los cruces de Sudamericana son los siguientes: Deportivo Táchira (Venezuela) - Santos, Colo Colo - Inter de Porto Alegre, Deportivo Cali - Melgar e Independiente del Valle con Lanús.

En lo que respecta a la Copa Libertadores, donde predominan claramente los clubes de Brasil y Argentina, sobresale el duelo entre Corinthians y Boca Juniors, que ya se enfrentaron en la fase de grupos.

River Plate, en tanto, se enfrentará a Vélez, el equipo que estuvo en la serie de Nacional y que será conducido por Alexander Medina.

Palmeiras, el actual bicampeón del certamen, se enfrentará a Cerro Porteño mientras que Flamengo, otro de los candidatos pese a que no empezó bien el Brasileirao, se enfrentará a Deportes Tolima de Colombia, equipo que nunca sorteó esta fase.

Los otros duelos serán entre Athletico Paranaense y Libertad de Paraguay; Emelec con Atlético Mineiro de Diego Godín; Talleres con Colón y Fortaleza frente a Estudiantes de La Plata.

