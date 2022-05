Sorteo de Copa Sudamericana: Nacional se cruza con Unión de Gustavo Munúa en los octavos de final

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Copa Sudamericana cerró su fase de grupos y dio a conocer los cruces de octavos de final donde los líderes de cada serie se medirán contra los terceros de Copa Libertadores.

En este último grupo se encontraba Nacional que confirmó que su rival en esta instancia será Unión de Santa Fe a quien enfrentará primero en el Gran Parque Central y luego, en el choque de vuelta, en Argentina.

El equipo dirigido por Gustavo Munúa, que logró una clasificación con goleada en la última fecha, cuenta con una gran cantidad de futbolistas uruguayos como Diego Polenta, con pasado en el elenco tricolor, Santiago Mele y Jonatan Álvez.

¿Cómo quedaron los cruces de octavos de final?

- Deportivo Táchira (Venezuela) vs. Santos (Brasil)

- Nacional vs. Unión (Argentina)

- Universidad Católica (Chile) vs. Sao Paulo (Brasil)

- Colo Colo (Chile)) vs. Inter (Brasil)

- Independiente del Valle (Ecuador) vs. Lanús (Argentina)

- Olimpia (Paraguay) vs. Atlético Goianiense (Brasil)

- Deportivo Cali (Colombia) vs. Melgar (Perú)

- The Strongest (Bolivia) vs. Ceará (Brasil)

¿Cómo le fue a Nacional en Sudamericana?

Para el tricolor será la novena participación en el certamen siendo la primera en su historia la mejor. Fue en el año 2002, el torneo se inauguró y Nacional llegó a semifinales cayendo ante Atlético Nacional.

Un año más tarde cayó en segunda ronda ante Libertad de Paraguay y volvió en 2006 para alcanzar los cuartos de final, donde cayó ante Athletico Paranaense.

En 2011, 2012 y 2015 quedó por el camino en segunda ronda luego de caer frente a Universidad de Chile, Liga de Loja e Independiente Santa Fe respectivamente.

En cuartos de final también cayó en 2018 cuando el que lo eliminó fue Fluminense, mientras que en 2021 fue Peñarol quien lo dejó por el camino en los octavos de final.