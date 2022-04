La espectacular atajada de Santiago Mele, en tiempo extra en el mítico Maracaná, para salvar a Unión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No ganó, pero es como si lo hubiera hecho: Unión de Santa Fe empató en el mismísimo Maracaná, se salvó de un penal en el tiempo agregado con una formidable atajada y encabeza su zona por la Copa Sudamericana, aunque con un partido más, justo en un torneo en el que solamente el primero de cada grupo avanzará a los octavos de final.



El club santafesino consiguió un 0-0 contra Fluminense en Río de Janeiro gracias a una volada espectacular del arquero uruguayo Santiago Mele, que le rechazó un penal al veterano mundialista Fred a los 51 minutos del segundo tiempo. El conjunto dirigido por Gustavo Munúa suma 5 puntos y es líder del grupo H, con una unidad de ventaja sobre el cuadro brasileño y sobre Junior, de Colombia. El conjunto de Barranquilla visitará este jueves a Oriente Petrolero en Bolivia.



Fluminense se paró con una línea de tres defensores y dispuso que sus laterales Marlon y Caio Paulista pasaran rápidos al ataque para ganarles la partida los volantes y la defensa de Unión. En la delantera carioca se destacaban el argentino Germán Cano, el colombiano Jhon Arias y el ex jugador de Sevilla Ganso. Por su parte, Munúa apostó a la experiencia del uruguayo Diego Polenta en la Copa y procuraba que Kevin Zenón alimentara a Mauro Luna Diale y al recuperado Jonathan Álvez, una de las figuras tatengues.



La versión 2022 de Fluminense es muy floja. Unión mantuvo lejos de Mele a sus jugadores de campo y a los 27 tuvo un contragolpe muy veloz que derivó en una corrida larga de Álvez para enfrentarse solo con el arquero Fábio, pero el uruguayo disparó afuera. Esa fue la acción más clara del primer tiempo.



En el segundo, el director técnico de Fluminense dispuso la entrada de los experimentados Fred y Luiz Henrique para hacer trabajar a Mele, que comenzó a ser protagonista importante, luego de ser espectador en la otra mitad. A lo largo los futbolistas tatengues edificaron un rendimiento muy bueno, pero todo pudo derrumbarse cuando Daniel Juárez tocó la pelota con una mano en un centro.



El uruguayo Esteban Ostojich sancionó penal y el prestigioso Fred transformó en héroe a Mele. El brasileño no remató mal, sino que, con un gran salto, el arquero uruguayo voló hacia la derecha y despejó la pelota al córner. Así aventó lo que era una derrota segura, no por que Unión no fuera capaz futbolísticamente de superar a Fluminense, sino porque ya casi no quedaba tiempo: corría el séptimo minuto de compensación.



Los jugadores visitantes festejaron emocionados: se llevaron un muy buen premio a Santa Fe y la esperanza de la clasificación, tras a manos del que parecía el compromiso más riesgoso del grupo.