Jorge Bava y un título de campeón que llegó tras la fidelidad a una idea en Liverpool

ENTREVISTA

El entrenador lleva menos de un año en su finción tras el retiro y hoy disfruta de su primer éxito, pero con los pies sobre la tierra: "No debemos encandilarnos".

ENRIQUE ARRILLAGA

Estamos todos muy contentos con lo que logramos porque fue algo muy importante, pero el disfrute es efímero y ahora hay que enfocarse en lo que viene”. Jorge Bava está feliz, pero también expectante porque ahora, luego de haber guiado a Liverpool a la obtención del Torneo Apertura, se viene otro gran desafío: mejorar lo hecho.

Sí, el campeón pretende mejorar. No se conforma con lo que consiguió. Va por más porque detrás de todo plantel hay objetivos y el del negriazul es ganar el Campeonato Uruguayo.

Y para ganar el Apertura el equipo de Bava transitó por diferentes estados: “En el funcionamiento empezamos de buena manera, tuvimos buenos resultados y luego no nos acompañaron en el medio, pero el fútbol no es solo crear sino que también concretar. Después en la recta final que nos posibilitó salir campeones fuimos muy efectivos pero de repente no tuvimos ese nivel futbolístico de otros encuentros aunque a la larga fueron pocos los partidos en los que el equipo no jugó como nosotros queremos”, le contó a Ovación el técnico negriazul.

Acerca del estilo de juego que impuso el equipo, el entrenador remarcó que “siempre queremos jugar como pregonamos pero hay un rival enfrente y en la mayoría de los partidos pasamos raya y los superemos, a veces más, otras veces menos o solo por momentos. También fuimos superados, pero es fútbol y hay que adaptarse a cada circunstancia aunque en nuestro caso siempre yendo por un camino y una filosofía que los muchachos asimilaron y respetaron desde el primer momento y eso nos pone mucho más contentos porque se ganó un título siendo fieles a una idea”.

Jorge Bava y el festejo tras la consagración de Liverpool. Foto: Leonardo Mainé.

Jorge Bava no lleva un año como director técnico tras su retiro y ya sumó un título, pero no se queda con eso: “Esto es un aprendizaje constante y lo tengo muy claro. Desde que decidí retirarme hasta ahora todavía no pasó un año pero vivo pasando raya permanentemente porque después de cada partido siempre hay cosas para mejorar, aspectos a pulir y movimientos o acciones a incorporar en el trabajo diario con el plantel, independientemente de las victorias y el título que conseguimos. Sabemos muy bien en la interna que en el funcionamiento colectivo hay mucho para corregir y no debemos encandilarnos con esto del Apertura porque hay cosas para mejorar”.

Otro punto importante que Liverpool deberá tener en cuenta es cómo volver a jugar cada partido y eso el técnico lo tiene claro: “Los torneos que se vienen ahora, el Intermedio y el Clausura, siempre muestran que son muy apretados y que los equipos no suelen hacer la misma cantidad de puntos que en el Apertura ya que se juegan muchas cosas arriba, en la clasificación a las copas internacionales y también en el descenso. Eso hace que cada partido sea vital y sí, somos el rival a vencer ahora, pero habrá que tener cierto cuidado y debemos identificar qué cosas hicimos mal para no volver a caer en esos errores”.

El negriazul ahora se apronta para el debut en el Torneo Intermedio que será este domingo a la hora 10:00 como visitante frente a Wanderers en el Parque Viera y de cara a la segunda parte de la temporada Liverpool sabe que de momento, no habrá bajas: “El torneo anterior no fue bueno pero en el club siempre los primeros refuerzos son todos los chicos que llegaron de las juveniles y que ya tuvieron la oportunidad de jugar en el primer equipo y hoy tienen más de 20 partidos en Primera División. Después pudimos incorporar jugadores de nivel y ensamblarlos con los jóvenes para lograr los resultados. Sabemos que falta y que hay que mejorar pero también sabemos que somos un fútbol exportador y que siempre está la posibilidad de que alguna joven promesa se vaya”.