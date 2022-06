Torneo Intermedio: empieza el viernes y así se jugará la primera fecha, sin partido el sábado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Apenas terminado el partido entre Wanderers y Boston River quedaron armados los dos grupos del Torneo Intermedio con su fixture correspondiente, pero todavía quedaba por conocerse los detalles de cómo se disputará la fecha inaugural de la edición 2022, que tendrá como plato fuerte el Defensor Sporting-Nacional en el Estadio Franzini.

La etapa comenzará el viernes y finalizará el martes, aunque el sábado no habrá ningún partido porque ese día está reservado para el juego despedida de la Selección de Uruguay. El primer día habrá dos partidos y luego se jugarán tres el domingo, entre los que estará el de Peñarol.



El lunes habrá dos y ese día se disputará el duelo más atractivo: Defensor Sporting-Nacional. La fecha culminará el martes con un único choque.



La primera fecha del Intermedio

VIERNES 10

- Rentistas vs. Deportivo Maldonado. Hora 12.30, Complejo Rentistas

- River Plate vs. Cerrito. Hora 15.00, Saroldi



DOMINGO 12

- Wanderers vs. Liverpool. Hora 10.00, Viera

- Danubio vs. Cerro Largo. Hora 15.00, María Mincheff de Lazaroff

- Peñarol vs. MC Torque. Hora 18.00, Campeón del Siglo



LUNES 13

- Fénix vs. Albion. Hora 15.00, Capurro

- Defensor Sporting vs. Nacional. Hora 19.30, Franzini



MARTES 14

​- Plaza Colonia vs. Boston River. Hora 18.15, Prandi