"Enseguida que dije: 'la muñeca la tengo bien', me empecé a quedar sin aire": Forlán recordó su dura lesión

Redacción El País

Diego Forlán, histórico exjugador de la selección uruguaya, sufrió una dura lesión el pasado sábado en plena disputa de un partido con Old Boys en la Liga Universitaria de Deportes.

En pleno clásico frente a Old Christian, cayó tendido luego de un intento de remate al arco de los azules y se llevó la peor parte al fracturarse tres costillas. "Me tuve que quedar el sábado (internado) porque me hice un pequeño neumotórax, por el golpe me entró un poquito de aire en el pulmón y ahí es donde me tuvieron que sacar el aire. Me tuve que quedar hasta el martes", inició en diálogo con La mañana del fútbol (El Espectador Deportes).

Y agregó: "Cuando me pasó tuve que estar 30 o 40 minutos donde no me bajaba el dolor. Eso me llamó la atención, que en los golpes que uno ha tenido siempre vas en agudo fuerte y después hay un momento donde pasa un minuto y decís: 'Bueno, aflojó'. Y yo les decía a mis compañeros: 'Pará, pará, pará', y así estaba, no podía hablar. No tenía aire, entonces cada vez que intentaba respirar me dolía adelante y atrás".

Diego Forlán en la Liga Universitaria de Deportes. Foto: Carolina Passeggi / Liga Universitaria de Deportes.

En este sentido profundizó: "Tenía a mis compañeros y amigos ahí que me decían: 'Bo Diego, ¿te llevo al hospital? Y yo les decía: 'No, aguantá', y aguanté hasta que en un momento dije: 'Bo, ta, vamos para allá porque hay algo acá que no está funcionando'".

Diego Forlán y la incidencia en la que sufrió una lesión en la Liga Universitaria

Al ser consultado acerca de cómo fue la incidencia que terminó con su lesión, Forlán respondió en primera instancia: "Fue ahí sobre el final, creo que faltaban 10 minutos, metieron la pelota, le pico a la espalda al lateral izquierdo y ahí yo la agarro. Cuando estoy entrando por el vértice del lado derecho del área y veo que el que se tira se mete para adentro y me da la chance a mí de meterme más hacia el arco para patear, la acomodo para la zurda y pateo".

Y en esta línea agregó: "Cuando ya estoy pateando me doy cuenta de que el marcador se va a tirar a los pies para tratar de tapar el tiro, y lo hace tarde. Cuando él se tira se ve que yo en el aire traté de zafar la tirada de él, y sin querer en algún momento me tocó. Ahí es donde me desequilibra, mi mano derecha queda muy pegada al pecho y no la puedo zafar, y ahí es donde termino cayendo con todo el cuerpo arriba de mi mano".

Sobre lo que pensó en el momento, relató: "Lo primero que se me viene a la cabeza enseguida, antes de quedarme sin aire, es que digo: 'Pah, no me quiebro la muñeca de asco', porque claro, me cayó franca. Y es la muñeca la que me rompe la costilla. Pero enseguida que digo: 'la muñeca la tengo bien', me empecé a quedar sin aire. Estuve un par de minutos tirado tratando de buscar posición hasta que me paré, salí de la cancha y volví a entrar, pero en un momento dije: 'bueno, ta, no me voy a quedar parado acá porque no encuentro aire'".

"Me fui para afuera y después de que esperé 30 minutos me fui al hospital. Ahí es donde me ponen la vía, y cuando lo hacen fue otro cantar, enseguida estaba como ahora, sin saber que tenía neumotórax. Entre que voy a hacerme la tomografía y vuelvo entra una doctora y dice: 'Bueno, yo soy la cirujana', y estábamos con Paz (su pareja) como diciendo: '¿cómo la cirujana?'. Ahí me dijo: 'tenés un pequeño neumotórax'. Después vino el cirujano y me dijo: 'Te vas a tener que quedar'", precisó.

De todas formas, transmitió tranquilidad al confirmar que hace varios días ya se encuentra en su casa y se siente muy bien. "Me pusieron un caño para sacar el aire y que el pulmón se vuelva a la normalidad. Ya el domingo estaba bien, me lo sacaron el lunes y me tenía que quedar un día más para ver cómo reaccionaba; estaba todo perfecto y salí".

En cuanto a la fractura en las costillas, dijo: "Si me ves, estoy caminando normal, hace tres días que estoy sin calmantes y lo llevo bien, de aire estoy perfecto".