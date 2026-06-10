Empató Arabia Saudita: el primer rival de Uruguay en el Mundial 2026 igualó 0-0 frente a Senegal

Arabia Saudita, el primer rival al que enfrentará Uruguay por la Copa del Mundo el próximo lunes, empató frente a Senegal en su último amistoso de preparación. El partido jugado en el Toyota Field de Estados Unidos, terminó igualado 0 a 0 ya que ninguno de los dos equipos pudo convertir.

El jugador más destacado del equipo árabe fue Salem Al-Dawsari, futbolista del Al Hilal que en el Mundial de Qatar 2022 le convirtió un recordado segundo gol a la selección argentina en la fase de grupos. Del lado de Senegal se destacó la presencia de Sadio Mané, ex compañero de Darwin Núñez en el Liverpool. Por su parte, Nicolas Jackson del Bayern Munich fue expulsado a los 84´ minutos del partido en la selección africana.

La selección árabe, conformada en su mayoría por jugadores de la liga local saudí, cerró su ciclo de amistosos previo al inicio del Mundial y ahora deberá prepararse para el encuentro frente a la Celeste desde su base de concentración que está instalada en la ciudad de Austin, Texas.

El partido de debut que enfrentará a saudíes y uruguayos, está programado para el próximo lunes 15 de junio a las 19:00 (hora de Uruguay) en el Hard Rock Stadium de Miami. En dicho encuentro, la selección uruguaya dará su puntapié inicial en la Copa del Mundo, donde comparte el grupo H junto con Cabo Verde y España.

Resultados previos de Arabia Saudita

Previo a este partido, la selección dirigida por el griego Georgios Donis, ya jugó otros dos encuentros en su preparación para la Copa del Mundo.

En el primero de esos amistosos, jugado el 30 de mayo, cayeron frente a Ecuador con un resultado de 2 a 1. Si bien pudieron descontar con un gol de Sultan Mandash a los 87 minutos de juego, terminaron perdiendo ante la selección sudamericana que se impuso por los tantos de Jackson Porozo y Anthony Valencia.

En el siguiente encuentro, el panorama para los saudíes fue muy diferente debido a la goleada concebida frente a Puerto Rico. El partido jugado en Estados Unidos el pasado 5 de junio, terminó con victoria 3 a 0 para los árabes gracias a un nuevo gol de Sultan Mandash, al que acompañaron las anotaciones de Abdullah Al-Hamdan y Salem Al Dawsari.