Elecciones en Peñarol: las agrupaciones que se reunirán en estos días para charlar e intercambiar con los socios

Las elecciones en Peñarol están cada vez más cerca pero en la interna hay algo claro que se nota y se deja ver día a día: por el momento no hay disputas políticas, enfrentamientos ni acusaciones rumbo a la carrera electoral.

Y eso, en gran parte, responde a cómo le está yendo en la cancha al equipo de Diego Aguirre que tras el parate por el Mundial 2026 suma cinco juegos sin perder con cuatro victorias y un empate, conquistó el Torneo Intermedio, lidera la Tabla Anual en solitario y comenzó el Torneo Clausura con el pie derecho ganándole 2-1 a Central Español cortando la racha de dos derrotas al hilo ante el palermitano en la temporada.

Es claro que todavía falta mucho pero el Mirasol está bien y ahora, se le vendrán “dos finales” ya que el sábado visitará a Deportivo Maldonado y el domingo 30 recibirá a Nacional en el Estadio Campeón del Siglo.

Pero mientras tanto, el camino rumbo a las elecciones de fin de año sigue sin grandes novedades porque se espera la decisión de Ignacio Ruglio —actual presidente— para ver si irá por un tercer mandato o si dará un paso al costado, algo que mantiene con incertidumbre al sector oficialista que ya tiene varios nombres arriba de la mesa para una eventual candidatura, pero también a la oposición, sector en el que esperan por el actual titular del club para ver cómo seguir.

Convocatoria de Viví Peñarol. Foto: Difusión.

Pero la interna de las agrupaciones también empieza a moverse con diferentes encuentros y discusiones acerca de a quién apoyar en las próximas elecciones y es por eso que muchos grupos de socios empiezan a convocarse para reunirse.

Tal es el caso de Viví Peñarol, sector que lidera Alejandro González —actual consejero por el oficialismo—, quien si Ruglio no se tira es uno de los nombres que está sobre la mesa junto al de Marcelo Solomita, Julio Trostchansky y Víctor Bedrossian.

Convocatoria de la Agrupación Fuerza Peñarol. Foto: Difusión.

Esa agrupación tendrá este jueves 20 de agosto una reunión con socios bajo el lema “Peñarol se construye entre todos” que se dará a partir de la hora 20:00 en el Hotel Hermitage ubicado en Juan Benito Blanco 783. “Hablemos de lo que hicimos. Pensemos juntos lo que viene”, agrega la convocatoria.

Por otra parte, la Agrupación Fuerza Peñarol, creada en marzo, también convoca a una reunión abierta prevista para este martes 18 de agosto a las 19:30 horas en el Club Unión Vecinal, ubicado en 4 de julio 3171. “Charlar sobre la actualidad del club, las definiciones políticas y escuchar sus ideas”, dice la convocatoria del grupo.