El rol que adoptó Abel Hernández en Peñarol y que hoy lo destaca dentro del plantel: "Me estoy acostumbrando"

En la redacción de El País se planteó la duda en la tarde previa a la definición del Intermedio sobre quién iba a ser el capitán de Peñarol ante la ausencia de Maximiliano Olivera y del anuncio de que Thiago Espinosa iba a ocupar el lugar de Lucas Hernández. ¿Opciones? Varias. Aguerre, Arezo, incluso surgió el nombre de Herrera. La duda se despejó al momento de saltar al campo de juego: la cinta era de Abel Hernández.

Y cómo no iba a portarla un jugador de su experiencia, un referente del plantel y un futbolista que atraviesa un gran momento y que Peñarol lo disfruta en una instancia en la que Diego Aguirre empezó a apostar al “doble 9”, lo juntó con Arezo y los potenció a ambos con Leonel Jaime por detrás.

Con una sonrisa en su rostro y la medalla colgada, Hernández hizo una confesión que muestra su adhesión a la causa y el rol que debió adoptar al volver a vestir la camiseta del Mirasol: “Me estoy acostumbrando a perseguir más al cinco”, comentó entre risas.

Es que ese trabajo silencioso también aporta al momento de Peñarol y puede que también le haya permitido vivir un presente mucho más destacado de lo que fue el primer semestre. “Me siento en un buen momento y el equipo me ayuda en eso”, admitió en diálogo con la transmisión televisiva cuando el Carbonero aún celebraba en el campo de juego.

Cabe recordar que el 17 de enero sufrió una dura lesión en su rodilla en el amistoso ante River Plate de Argentina con apenas un puñado de minutos en cancha. La misma lo sacó casi tres meses de las canchas y también lo llevó a alternar en el ataque al momento del retorno.

De cierta manera eso se reflejó también en su rendimiento porque desde su regreso al Carbonero disputó 17 partidos. En los 12 primeros (todos antes del parate por el Mundial) marcó apenas dos goles. De hecho, si se tiene en cuenta su pasaje por Liverpool sumó cuatro en sus últimos 15 partidos, pero en los cinco más recientes (uno previo a la Copa del Mundo y los otros cuatro posterior a la misma) marcó cinco goles.

Abel Hernández y el festejo de gol en la final del Intermedio entre Peñarol y Wanderers. Foto: Estefanía Leal.

El primero fue ante Cerro en la victoria por 1-0, luego aportó el empate del Carbonero en el 1-1 ante Racing y si bien no anotó ante Boston River lo hizo por duplicado frente a Cerro Largo. El quinto llegó en la noche del miércoles cuando puso el 3-1 parcial que empezó a encaminar la victoria del Mirasol que valió el título del Torneo Intermedio.

De hecho, desde que volvió el fútbol en Uruguay, todos los goles de la Joya llegaron en partidos en los que inició como titular ya que frente al Sastre ingresó a los 75’ en lugar de Matías Arezo, el día del retorno del “19” tras la suspensión que lo había sacado de los partidos ante Cerro y Racing.

Abel Hernández y el festejo tras el título de Peñarol ante Wanderers en el Intermedio. Foto: Ignacio Sánchez.

“Nos merecíamos una alegría de estas por el primer semestre complicado que tuvimos, sabemos que no estuvimos a la altura pero de a poco vamos agarrando rodaje y vamos a intentar ir por todo”, agregó Hernández aceptando un semestre donde Peñarol estuvo lejos del rendimiento esperado y no solo perdió el Torneo Apertura, también la chance de jugar todo torneo internacional al salir último en su grupo de Copa Libertadores.

“Sabemos que esto es día a día, no hay descanso y hoy toca festejar con nuestra gente y nuestra familia es fundamental porque queremos festejar a fin de año”, sentenció la Joya con un claro mensaje de la meta para el cierre de la temporada. Su rendimiento está en alza y a los 35 años busca su tercer título con la camiseta de Peñarol luego del Apertura 2023 y el Intermedio 2026.