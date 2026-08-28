El probable once de Nacional para el clásico ante Peñarol por el Torneo Clausura con dos grandes novedades

El Nacional de Daniel Carreño continúa trabajando con la mira puesta en el clásico del próximo domingo frente a Peñarol por la cuarta fecha del Torneo Clausura, que iniciará a las 15:30 horas en el Estadio Campeón del Siglo.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, el entrenador ya comenzó a dar señales puertas adentro respecto del equipo que pondrá en condición de visita.

Una de las incógnitas que ya se resolvió está asociada al lateral derecho. En la práctica desarrollada ayer, Emiliano Ancheta fue colocado como titular y estará desde el arranque. En el inicio de la semana el técnico tenía previsto que jugara ante Albion por Copa AUF Uruguay, pero después decidió cambiar los planes y preservarlo para el partido que definirá el año deportivo del tricolor.

Festejos del gol de Emiliano Ancheta. Foto: Leaonardo Mainé.

Por sus características de juego, que están asociadas más a la marca que a la vocación ofensiva, entienden que puede tener un rol clave. De hecho, el propio Carreño se contactó con el jugador para transmitirle el motivo por el que no lo convocó ante el Pionero, y es su presencia en el clásico.

Otro de los futbolistas que tiene su lugar asegurado en la oncena es Luciano Boggio, que en partidos claves ya dado muestras de su valía. Como sucedió en la vuelta ante Tigre por los playoffs de Copa Sudamericana, donde jugó como volante/extremo por izquierda. Aquella vez fue clave en el retroceso del equipo, pero también en la proyección ofensiva por uno de sus atributos que es la cantidad de kilómetros recorridos.

Luciano Boggio al ataque durante el partido entre Nacional y Tigre por Copa Sudamericana. Foto: Estefanía Leal.

Como volante por derecha es probable que esté Gastón Martirena, el refuerzo estelar del Bolso en este mercado de pases. En cada instancia decisiva que jugó con Racing, ocupó el puesto de carrilero por esa banda, y está previsto que juegue por allí considerando su velocidad, el remate de media distancia y lo importante que puede ser en la pelota parada.

De esta manera, Daniel Carreño repetiría el doble cinco que utilizó en su reestreno ante Progreso con Lucas Rodríguez y Bruno Zuculini, quienes estarían escoltados en las bandas por Martirena y Boggio. Solo genera la duda el bajo rendimiento que ha tenido el argentino.

En la ofensiva es un hecho que Maxi Gómez será titular por su eficacia goleadora y la influencia en el desempeño colectivo. Tiziano Correa, quien viene dando muestras de entendimiento con el “9”, podría ser su compañero, a la espera de qué decisión toma con Maxi Silvera.

El probable once de Carreño para el clásico es el siguiente: Luis Mejía; Ancheta, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Francisco Calvo; Martiena, Lucas Rodríguez, Zuculini, Boggio; Maxi Gómez y Tiziano Correa.