El Inter de Milán volvió a gritar campeón: obtuvo el título de la Serie A con tres fechas de anticipación

Con Lautaro Martínez como emblema, el equipo nerazzurro venció 2-0 a Parma y conquistó su 21º Scudetto tras una temporada de dominio

El Inter de Milán volvió a gritar campeón en Italia y lo hizo con autoridad. El equipo nerazzurro se consagró en la Serie A 2025/26 luego de vencer 2-0 a Parma en el estadio Giuseppe Meazza, asegurando el título con tres fechas de anticipación y coronando una campaña marcada por la regularidad y el poder ofensivo.

Los goles de Marcus Thuram y Henrikh Mkhitaryan sellaron un triunfo que reflejó lo que fue el campeonato del Inter: un equipo sólido en todas sus líneas, dominante en los momentos clave y con variantes para resolver partidos complejos. Desde el inicio del torneo, el conjunto milanés se posicionó como candidato y con el correr de las fechas fue consolidando una ventaja que terminó siendo decisiva.

Con esta consagración, el Inter alcanzó los 82 puntos y dejó sin opciones a su principal perseguidor, Napoli, que ya no puede alcanzarlo en la tabla. La diferencia construida a lo largo de la temporada fue el reflejo de una estructura colectiva aceitada, en la que se destacaron nombres propios pero, sobre todo, un funcionamiento constante.

El título tiene además un valor simbólico: es el Scudetto número 21 en la historia del club, lo que reafirma su lugar entre los gigantes del fútbol italiano y europeo. La base del éxito estuvo en el equilibrio entre experiencia y juventud, con futbolistas como Nicolò Barella aportando dinámica en el mediocampo, mientras que Lautaro Martínez volvió a ser referencia ofensiva y líder dentro del plantel.

Para el delantero argentino, capitán del equipo, la consagración representa un nuevo hito en su carrera, consolidándose como una de las grandes figuras del fútbol europeo. Su influencia no solo se tradujo en goles, sino también en liderazgo en los momentos determinantes del campeonato.

El Inter cerró así una temporada que lo tuvo como protagonista de principio a fin. A diferencia de campañas anteriores donde quedó cerca, esta vez logró sostener el nivel competitivo y evitar altibajos, un factor clave en torneos largos como la Serie A.

De esta manera, el conjunto nerazzurro recupera el trono del calcio y vuelve a celebrar un título que confirma su vigencia, con un proyecto deportivo que muestra solidez y ambición de seguir compitiendo en lo más alto, tanto a nivel local como internacional.

Con información de EFE/AFP