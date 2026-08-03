El golero sensación del Mundial 2026 llegó a Colo Colo: Vozinha arribó a Chile y fue recibido como una estrella

La historia de Vozinha sigue sumando capítulos. El arquero caboverdiano de 40 años, que se convirtió en una de las grandes sensaciones del Mundial 2026, llegó este lunes a Chile para convertirse oficialmente en nuevo futbolista de Colo Colo, donde fue recibido por una multitud de hinchas en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

El guardameta, cuyo nombre real es Josimar José Évora Dias, firmará un contrato por seis meses con opción de extenderlo por una temporada más, una vez que supere la revisión médica y rubrique el vínculo con el conjunto albo. Su presentación oficial está prevista para las próximas horas.

La llegada de Vozinha pone fin a varias semanas de incertidumbre. El fichaje había sido anunciado a fines de julio, pero asuntos personales retrasaron en más de una ocasión su viaje, lo que alimentó rumores sobre un posible cambio de destino e incluso el interés de otros clubes africanos.

Finalmente, tanto su representante como la dirigencia de Colo Colo ratificaron el acuerdo y el arquero aterrizó en la ciudad de Santiago para completar la operación.

El impacto mediático del experimentado golero se explica por su extraordinaria actuación en la Copa del Mundo.

Hinchas de Colo Colo en la llegada de Vozinha Foto: EFE.

Como capitán de Cabo Verde fue una de las figuras del sorprendente seleccionado africano, destacándose especialmente en los empates frente a España y Uruguay y llevando a su país hasta los dieciseisavos de final.

Sus actuaciones lo transformaron en un fenómeno viral que multiplicó su popularidad a nivel mundial.

De hecho, el furor que generó llegó también a Chile. Los fanáticos de Colo Colo lo recibieron entre cánticos y pedidos de fotografías, reflejando la expectativa que despertó un futbolista que pasó de ser un desconocido para gran parte del continente a uno de los nombres más comentados del Mundial.

Las primeras palabras de Vozinha en su arribo a Chile para incorporarse a Colo-Colo



Presentado por Jetour



-----



Vozinha's first words upon arriving in Chile to join Colo-Colo



Presented by Jetour



----



As primeiras palavras da Vozinha ao chegar ao Chile para se juntar ao… pic.twitter.com/VjnkrcTQfJ — Colo-Colo (@ColoColo) August 3, 2026

Vozinha llega como agente libre tras finalizar su vínculo con el GD Chaves de Portugal y tendrá el desafío de aportar experiencia a un Colo Colo que pelea por el título del fútbol chileno y que apostó por una de las historias más llamativas que dejó la última Copa del Mundo.