El gol anulado a Cerro Largo tuvo dos antecedentes en España, que se resolvieron diferente: la razón

La Liga AUF Uruguaya tuvo en el epílogo del partido entre Cerro Largo y Montevideo City Torque una acción curiosa, cuando Sebastián Assis, empujó en el rebote, un tiro penal que contuvo Gastón Rodríguez, tras la ejecución de Nicolás Bertocchi. El árbitro Pablo Silveira —tras intervención del VAR— anuló la acción por invasión de Assis y dio tiro libre indirecto para el Ciudadano, terminando el juego al estar el tiempo cumplido. Esta jugada tuvo dos antecedentes en LaLiga de España, donde en ambas, se anuló el gol, pero se repitió el cobro, ¿por qué?

El 16 de julio de 2020, Real Madrid se consagró campeón de liga, al derrotar a Villarreal por 2-1, en un partido que tuvo polémica en el segundo tiempo. Sergio Ramos fue derribado dentro del área y tomó la ejecución del tiro penal. El defensor quiso emular, junto a Karim Benzema, el recordado penal donde Lionel Messi asistió a Luis Suárez, sin embargo el delantero francés cometió una clara invasión anulándose la conquista. Pero en lugar de sancionarse tiro libre indirecto a favor del Submarino Amarillo, el árbitro decidió repetir el cobro. Según explicó el canal oficial de LaLiga, además de la invasión del jugador que supo ganar el Balón de Oro, también la hubo de Mario, lateral derecho de la visita, por lo que haber doble invasión, el penal debió ser lanzado nuevamente.

Sergio Ramos intenta asistir a Karim Benzema en el penal, pero el gol fue anulado por invasión. Foto: LaLiga.

Esto se dio también en el torneo siguiente, pero en este caso el perjudicado fue el Merengue. En la derrota 4-1 ante Valencia, el 8 de noviembre de 2020. Carlos Soler ejecutó el penal Thibaut Courtois contuvo el remate, pero en el rebote, el jugador español volvió a lanzar, estrellando la pelota en el palo, y en la tercera jugada Yunus Musah empujó a arco vacío, el gol del empate parcial. Tras revisión en el VAR, se observó el adelantamiento del futbolista estadounidense, pero según explica el canal oficial de LaLiga, también se dio una pequeña invasión de Lucas Vázquez, por lo que se debió repetir el cobro, que esta vez Soler, sí cambió por gol.

Si volvemos al fútbol uruguayo, la invasión de Assis existió, pero también una clara de Lucas Correa en la zona contraria a la jugada. ¿A qué se debe esto? A un cambio reglamentario que se empezó a aplicar en la temporada 2024-25.

Penal. Penal atajado. Gol. Gol anulado. Fútbol uruguayo. Cuando la vida es cine 🤯 pic.twitter.com/6TzNEZgWfS — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) March 10, 2026

Según explicó el sitio oficial de la Premier League en aquel entonces, hubo modificaciones en el reglamento de los penales. El primero, es que desde ese entonces, la pelota tiene que tener contacto con el centro del punto penal. La otra modificación va a lo que realmente tiene incidencia en esta jugada, que es que, al momento de la ejecución, se sanciona solo la invasión o el adelantamiento del arquero, si estos tienen incidencia directa en el desenlace.

Para los delanteros, solo se sancionará la invasión con tiro libre indirecto para el equipo defensor, si este convierte o genera una situación de gol en el rebote; o si impacta o distrae al golero rival.

En el caso de los defensores, solo se otorga la repetición, si este rechaza o evita una situación de gol en el rebote, o si la invasión de este, distrae al ejecutante. La polémica puede existir por el último punto del reglamento, que indica que la posición del jugador invasor, es determinada por el pie o cualquier parte del cuerpo que esté en contacto con el suelo, lo cual deja dudas.