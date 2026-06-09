El exfutbolista Sergio Souza fue procesado con prisión por delito de abuso sexual especialmente agravado

Sergio Souza, exfutbolista de larga trayectoria en el fútbol uruguayo, fue procesado con prisión por un delito de abuso sexual especialmente agravado según un expediente del 3 de junio y a raíz de este hecho, el Instituto Técnico Profesional de AUDEF (ITP-AUDEF) definió que no pueda seguir cursando ni participando de actividades de la institución.

Según se informó en el expediente judicial del exjugador, el 3 de junio le fue tipificado ese delito de abuso sexual especialmente agravado que derivó en el procesamiento con prisión.

Antes, el 15 de abril, a Souza fue procesado por un “delito de grooming en concurso fuera de la reiteración con dos delitos de abuso sexual especialmente agravados”.

El grooming refiere a una forma de acoso y abuso sexual online que consiste en el accionar de un adulto que, mediante engaños y falsas identidades en internet, manipula y se gana la confianza de un menor de edad con el objetivo de obtener material íntimo o forzar un encuentro físico para abusar de él.

Conociendo ese parte policial, el Instituto Técnico Profesional de AUDEF (ITP-AUDEF), institución en la que Sergio Souza estaba cursando la Licencia PRO de entrenador, emitió en las últimas horas un contundente comunicado haciendo referencia a esta situación judicial.

Sergio "Mota" Souza defendiendo la camiseta de River Plate en sus inicios. Foto: Darwin Borrelli.

“El Instituto Técnico Profesional de AUDEF (ITP-AUDEF) informa a la opinión pública que ha tomado conocimiento de la condena judicial recaída sobre el Sr. Sergio Sebastián Souza Pisano, quien se encontraba cursando la Licencia PRO en nuestra institución. Ante los hechos que han sido objeto de actuación y resolución por parte de la Justicia competente, y que refieren a delitos de extrema gravedad vinculados a la integridad y protección de menores de edad, ITP-AUDEF expresa su más absoluto y enérgico repudio a toda conducta que implique violencia, abuso, vulneración de derechos o cualquier forma de afectación hacia niños, niñas y adolescentes”, comienza diciendo el comunicado de la institución.

“Nuestra institución sostiene desde su creación un firme compromiso con la formación integral de entrenadores y entrenadoras, promoviendo valores esenciales como el respeto, la responsabilidad, la ética, la protección de la infancia, la dignidad humana y la construcción de entornos seguros dentro y fuera del ámbito deportivo. Los hechos por los cuales el mencionado alumno fue condenado resultan absolutamente incompatibles con los principios y valores que defendemos y transmitimos en nuestra tarea educativa. En virtud de esta situación, las autoridades de ITP-AUDEF han resuelto que el Sr. Sergio Sebastián Souza Pisano no podrá continuar cursando ni participar de futuras actividades académicas desarrolladas por nuestra institución. Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso con la promoción de espacios deportivos libres de violencia y de cualquier forma de abuso, entendiendo que quienes ejercen o aspiran a ejercer funciones de conducción, enseñanza y formación de deportistas deben constituirse en referentes de conducta, responsabilidad y respeto hacia las personas”, agrega.

Por último, la carta firmada por el director académico Pablo Hernández, cierra diciendo: “Finalmente, expresamos nuestra solidaridad con las víctimas de cualquier situación de abuso o violencia, renovando nuestro compromiso permanente con la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes y con la construcción de una cultura deportiva basada en el respeto, la protección y la integridad de todas las personas”.