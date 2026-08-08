El empedrado camino de Peñarol en el Torneo Clausura: ocho visitas que implicarán un mayor nivel de dificultad

Peñarol le dará hoy el puntapié al Torneo Clausura con un presente dulce. Líder de la Anual desde la fecha pasada, con cinco partidos consecutivos sin derrotas y tras obtener el Torneo Intermedio, pero se enfrentará a un Montevideo City Torque que será un hueso duro de roer y a eso hay que sumarle que jugará como visitante en el Estadio Charrúa.

El hecho de jugar fuera de casa será algo recurrente para el Mirasol en la segunda parte del año porque tendrá ocho partidos como visitante y la gran mayoría de ellos en canchas que no son sencillas, más allá de que ha sabido ganar en ellas.

Luego de visitar al Ciudadano le tocará viajar a Maldonado para enfrentarse al Depor en la tercera fecha, un equipo además con el que pelea de forma directa por la acumulada. En el Campus ganó tres de los últimos cinco duelos que asumió y perdió los dos restantes.

Para la quinta jornada lo recibirá Jardines del Hipódromo —en el que viene de ganar sus últimas dos visitas—, porque allí se cruzará con Danubio, antes de tener que regresar al Luis Tróccoli para visitar a Cerro en el marco de la séptima fecha del Clausura, un escenario en el que ganó en junio de este año por el Intermedio. Dos jornadas después será visitante ante Racing, pero no sería descabellado que se juegue en el Estadio Centenario, más allá de que al ser un rival directo pueda trasladarse a otro escenario.

Para la fecha 11 se irá al Prado donde Liverpool hace de local en el Parque Viera —donde lleva cinco victorias consecutivas— y a la siguiente fecha jugará con Juventud de Las Piedras, a la espera de si el encuentro se disputará en el Parque Artigas, como ya ocurrió en anteriores ocasiones donde jugó seis veces y cosechó tres victorias y tres empates.

Si bien jugará de local dos de los tres últimos partidos del Clausura, la penúltima jornada lo tendrá saliendo de casa para visitar el Luis Franzini donde lo recibirá Defensor Sporting al que viene de superar como visitante en la segunda fecha del Intermedio y con el que no cae en esa condición desde 2020.

Por otra parte, Central Español, Nacional, Albion, Boston River, Progreso, Wanderers y Cerro Largo, serán los partidos en los que Peñarol jugará de local y por lo tanto se disputarán en el Campeón del Siglo donde empezó a recuperar la fortaleza tras golear 3-0 a Boston River y Cerro Largo.