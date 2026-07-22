El comunicado de Tigre tras los hechos de violencia con un hincha herido de bala en los accesos a Montevideo

Una vez finalizado el partido entre Nacional y Tigre por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana en el Gran Parque Central —donde el conjunto argentino goleó 3-0—, los 2.200 hinchas visitantes emprendieron el viaje de regreso. Pero en el camino fueron emboscados en la zona de la ruta 1 y Avenida Cibils, donde hubo detonaciones con armas de fuego contra unos 15 ómnibus que se dirigían hacia el puerto de Colonia.

Según fuentes policiales que consultó Ovación, fue una considerable sucesión de disparos: se escucharon varias detonaciones y ruidos similares a los de una ráfaga de metralleta. Al menos un hincha de Tigre resultó herido de bala y fue rápidamente trasladado al Hospital del Cerro para recibir atención médica.

En ese sentido, el club argentino condenó el lamentable acontecimiento, que no les permitió siquiera celebrar en paz la victoria que consiguieron como visitantes. "Tigre manifiesta su más enérgico repudio ante los gravísimos hechos de violencia sufridos por nuestros socios, socias e hinchas durante su viaje de regreso desde la ciudad de Montevideo, en el marco del encuentro disputado frente al Club Nacional de Uruguay", expresaron.

Sobre el hincha herido de bala, señalaron que "permaneció hospedado en el hotel donde se alojó la delegación del Club, acompañado en todo momento por dirigentes de la institución y en permanente contacto con el cuerpo médico, que realizó el seguimiento de su evolución".

Comunicado oficial de Tigre completo

El Club Atlético Tigre manifiesta su más enérgico repudio ante los gravísimos hechos de violencia sufridos por nuestros socios, socias e hinchas durante su viaje de regreso desde la ciudad de Montevideo, en el marco del encuentro disputado frente al Club Nacional de Uruguay.

Frente a estos lamentables acontecimientos, la institución dispuso las acciones de contingencia correspondientes para garantizar la seguridad de los socios. En las primeras horas de la mañana de hoy la parcialidad que se trasladaba vía ómnibus arribó a Buenos Aires.

Asimismo, el Club informa que, entre los heridos y afectados por el hecho, el socio que requirió asistencia médica en el lugar fue trasladado a un hospital local. Luego de recibir el tratamiento correspondiente, permaneció hospedado en el hotel donde se alojó la delegación del Club, acompañado en todo momento por dirigentes de la institución y en permanente contacto con el cuerpo médico, que realizó el seguimiento de su evolución. En la mañana de hoy la institución gestionó su traslado de regreso a Buenos Aires, tras constatarse una evolución favorable de su estado de salud.

Desde nuestra institución repudiamos estos hechos y condenamos de manera absoluta cualquier manifestación de violencia. El fútbol debe ser una fiesta y bajo ninguna circunstancia debemos aceptar que se ponga en riesgo la integridad física de nuestra gente.