El Betis de Facundo Bernal venció 1-0 al Real Madrid de Valverde: Mbappé erró un penal y se desató la polémica

Real Madrid, con Federico Valverde como titular, perdió 1-0 ante el Betis de Facundo Bernal. En una de las últimas acciones del partido Kylian Mbappé falló un penal y hubo polémica por una supuesta invasión de un jugador del conjunto de Andalucía.

El francés tomó la responsabilidad de ejecutar la pena máxima, pero el arquero Álvaro Valles lo tapó. Aunque el peligro no cesó para el conjunto del chileno Manuel Pellegrini porque la pelota quedó en el área, Mbappé estaba a punto de volver a pegarle y justo llegó el defensor Marc Bartra lo anticipó para mandar el balón al tiro de esquina.

Eso llevó a que el VAR se tomara su tiempo para analizar la jugada y ver si no hubo invasión por el zaguero que surgió de la cantera del Barcelona. Finalmente, no se ejecutó otra vez el penal y se pitó el tiro de esquina. El motivo fue que Bartra no tenía el pie apoyado en el área en el momento que Mbappé lanzó el penal.

Un gol del irlandés Troy Parrott cerca del final (80') dio una victoria que llevó al Betis a la tercera posición del campeonato español, empatado a seis puntos con Real Madrid y Barcelona, que es líder y que el domingo visita al Valencia.

El equipo blanco dominó en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, pero pagó su falta de acierto ante la portería defendida por Álvaro Valles, que detuvo un penal a Kylian Mbappé en el descuento (90+5).

El penal se revisó por el videoarbitraje por una posible entrada de un jugador del Betis en el área antes del disparo, pero finalmente no se repitió.

"Creo que el equipo ha hecho un gran partido. A veces se pierde y no sabes cómo explicarlo", dijo el entrenador del Real Madrid, José Mourinho, tras el partido. "Nos vamos frustrados porque hemos hecho más", añadió, convencido de que "merecimos ganar claramente".

Los blancos, que cortaron una racha de tres victorias consecutivas desde el inicio del campeonato, pudieron adelantarse pronto en un centro al área de Arda Güler que Dean Huijsen remató a para encontrarse con la parada de Valles (11').

El golero bético fue el héroe del Betis al que sostuvo con sus buenas intervenciones, ayudado por los palos en disparos de Dean Huijsen (45+5') y de Mbappé (85').

El equipo blanco llevó la iniciativa del encuentro impulsado por un inspirado Güler que aparecía por todo el campo para llevar el balón arriba.

Cabe destacar que Bernal estuvo en el campo de juego hasta el minuto 68 para dejarle su lugar a Nelson Deossa, mientras que el Pajarito salió de la cancha en el minuto 82 para que ingresara Carlos Espí.

Facundo Bernal.

Los datos del partido

Con información de AFP.