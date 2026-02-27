Dónde ver Barcelona vs. Villarreal en vivo por la fecha 26 de LaLiga de España este sábado 28 de febrero

El FC Barcelona recibirá al Villarreal este sábado 28 de febrero de 2026, en el estadio Camp Nou, por la fecha 26 de LaLiga de España, encuentro que se comenzará a jugar a partir de las 12:15 horas de Uruguay.

Promete ser uno de los partidos más atractivos de la temporada, puesto que se enfrenta el líder del fútbol español con el tercero en la tabla de posiciones. El Barça está primero en LaLiga con 61 puntos, y un tropezón podría costarle caro ya que tiene al Real Madrid en segundo lugar con tan solo un punto menos. El Submarino Amarillo marcha tercero con 51 unidades.

Qué canal pasa al Barcelona vs. Villarreal en vivo

Este choque a disputarse el sábado se podrá ver desde Uruguay a través de DGO y DSports.

Para ver Barcelona vs. Villarreal desde Estados Unidos, el partido estará disponible en ESPN Deportes, ESPN App, ESPN Select y a través de fuboTV.

Para ver al Barcelona desde México, el partido irá por Sky+ y Sky Sports Mexico.

Hansi Flick llega a 100 partidos al frente del Barcelona

El Barcelona, líder de LaLiga EA Sports, quiere celebrar este sábado con un triunfo los 100 partidos del técnico Hansi Flick en el banquillo azulgrana ante un rival, el Villarreal de Marcelino García Toral, que encadena dos victorias como visitante contra el conjunto catalán.

Hansi Flick, DT del Barcelona, en conferencia de prensa. Foto: @FCBarcelona_es.

Tras recuperar el primer puesto la pasada jornada aprovechando el pinchazo del Real Madrid ante Osasuna, el Barça afronta el doble reto de ganar al tercer clasificado en el Spotify Camp Nou dando un paso adelante en su juego antes de afrontar, el martes, la vuelta de semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

El equipo local sufrirá la baja de Frenkie de Jong, que en el entrenamiento del jueves sufrió una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha.

Sin el internacional neerlandés, un titular indiscutido que estará entre cinco y seis semanas de baja, Flick deberá elegir quién acompaña a Pedri en la mitad de la cancha.

Los centrocampistas Marc Bernal y Marc Casadó serían las opciones más obvias para suplir al capitán azulgrana, pero no sería descabellado que el versátil zaguero Eric Garcia ocupara la posición de mediocentro, algo que ya ha hecho esta temporada.

Además de De Jong y de los también lesionados Gavi y Andreas Christensen, Flick tampoco podrá contar con el sancionado Gerard Martín, por lo que otra de las dudas que presenta la alineación es la del lateral izquierdo. Por su parte, se espera que Ronald Araujo integre el banco azulgrana.

El festejo de Ronald Araujo junto a Frenkie de Jong tras un gol del FC Barcelona. Foto: @ronaldaraujo_4.

Por su parte, Villarreal llega a Barcelona con el objetivo de sumar su primera victoria ante uno de los equipos grandes de LaLiga, ya que todavía no ha sido capaz de ganar a ninguno de los equipos que, junto a ellos, han disputado la Champions League esta campaña.

Probables alineaciones de Barcelona vs. Villarreal

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Marc Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha; y Lewandowski.

Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Pedraza; Pepe, Comesaña, Pape Gueye, Moleiro; Ayoze Pérez y Mikataudze.



Árbitro: Isidro Díaz de Mera

Horario: 12:15 de Uruguay

Estadio: Spotify Camp Nou

Con información de EFE