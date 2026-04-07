Doble jornada de Champions con Real Madrid vs Bayern Múnich como plato fuerte: hora y dónde ver a Fede Valverde

La UEFA Champions League entra en su fase decisiva y tendrá presencia uruguaya este martes 7 de abril de 2026, con protagonismo principal de Federico Valverde en el Real Madrid, y también con la participación de Maximiliano Araújo en el Sporting de Lisboa.

El Real Madrid recibirá al Bayern Múnich en el Estadio Santiago Bernabéu a las 16:00 horas, en uno de los cruces más esperados de los cuartos de final, lo podrás ver por ESPN y la plataforma Disney+.

Federico Valverde es una pieza clave en el equipo merengue y será titular en un encuentro determinante en la lucha por el título europeo. El Madrid ante el Bayern es una final anticipada, los dos son firmes candidatos a quedarse con "la orejona".

Los españoles llegan a este encuentro en el segundo lugar del torneo local por debajo del Barcelona y en Champions vienen de eliminar al Manchester City en Octavos de final. Por su parte, los alemanes llegan primeros en su liga y con gran distancia sobre el segundo. En el torneo continental eliminaron en octavos al Atalanta sin despeinarse con un global de 10 a 2.

En paralelo, el Sporting de Lisboa de Maximiliano Araújo tendrá un duro desafío ante el Arsenal de Mikel Arteta también a las 16:00 horas en el Estadio José Avalade (ESPN y Disney+).

El conjunto portugués llega tras una gran remontada en octavos de final ante el Bodo/Glimt de Noruega. En la ida habían perdido tres a cero, lo que parecía dejar fuera de competencia europea al uruguayo pero en condición de local se despacharon con un contundente cinco a cero que los coloca entre los ocho mejores de Europa.

Por su parte, los Gunners eliminaron en la fase anterior al Bayer Leverkusen y en la Premier League se encuentran primeros con una considerable ventaja sobre el Manchester City.

El extremo uruguayo viene siendo una de las figuras en el equipo portugués y tendrá minutos en un duelo de máxima exigencia ante uno de los nombres fuertes en la lucha por el titulo.

Con Valverde consolidado como figura en uno de los gigantes del mundo y Araújo creciendo en el fútbol europeo, la jornada de Champions vuelve a tener un marcado acento celeste para los hinchas uruguayos.

La actividad continuará el miércoles con otros dos cruces de alto nivel por los cuartos de final. En uno de los duelos más atractivos, Barcelona de Ronald Araújo recibirá al Atlético de Madrid de José María Giménez en el Spotify Camp Nou, en un choque entre dos equipos que también pelean en la parte alta de LaLiga. Por su parte, el Paris Saint Germain será local en el Parque de los Príncipes frente al Liverpool. Ambos encuentros se disputarán también en horario simultáneo, desde las 16:00 horas de Uruguay, completando así la ida de una fase que definirá a los cuatro mejores equipos de Europa.