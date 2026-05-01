Administrador de Universitario arremetió contra Jorge Fossati: "Pedía el doble de sueldo, autos de alta gama"

El administrador de Universitario de Perú, Franco Velasco, disparó con todo a Jorge Fossati (hoy en Liverpool) tras su salida del club y explicó su versión sobre por qué el entrenador uruguayo de 73 años no regresó al equipo con el que supo ser campeón de dos títulos del tricampeonato local.

Tras la victoria ante Nacional por Copa Libertadores y el cambio de la dirección deportiva, este jueves el dirigente brindó una extensa conferencia de prensa sobre el momento del club y no se guardó nada sobre el ex DT. “No podemos permitir un profesional que tiene contrato pida el doble de sueldo, autos de alta gama, asientos de primera clase y decisiones en la parte comercial y marketing del club. Por encima de cualquier profesional está Universitario de Deportes”, expresó Velasco.

Franco Velazco, administrador de Universitario, explicó por qué Jorge Fossati no siguió y no volverá a la 'U'.



¿Opiniones? 👇🏻#YdaleU #GarraCrema #VamosCremas #Liga1 pic.twitter.com/xaLLgasZIf — Unidos por la U (@UnidosxLaU) April 30, 2026

"Cuando se resolvió su vínculo, acordamos manejar todo de manera privada y personal”, explicó el dirigente. Y desarrolló: "Sin embargo, en los últimos meses hemos recibo mensajes suyos en contra de la institución, tanto de Álvaro (Barco) en su momento, como de mi persona. He sido respetuoso y siempre mantuve el acuerdo de reserva y no hice comentarios. Pese a que el profesor ya tiene equipo no pierde oportunidad de hablar de la U y de sus funcionarios, entre los cuales yo me siento aludido".

“No se pudo mantener la relación contractual porque nuestra política institucional está por encima de cualquier persona. No podemos permitir que un profesional pida el doble de sueldo, autos de alta gama, asientos de primera clase o injerencia en decisiones comerciales y de marketing. Estoy obligado a hablar cosas que he tenido que conservar, él tomó la decisión de hablar”, explicó.

Por último, el directivo envió un mensaje directo al entrenador: “Si el profesor continúa refiriéndose a nosotros y deja mal parada a la institución, me corresponde hacer estas aclaraciones; no hablaré más del tema y espero que él tampoco, porque, de seguir así, esto no terminará nunca”, concluyó el administrador de La U.

La palabra de Fossati sobre su salida

Fossati se refirió la semana pasada acerca de no regresar al club que también lo buscó antes de cerrar con Liverpool y, en diálogo con Polideportivo (Canal 12), dijo: "Gracias a Dios propuestas nos faltaron en todo este tiempo. Primero quería acomodar un poquito mi cabeza y ver qué es lo que quería hacer. Agradezco todas las propuestas que pude que tuve. Mi amor y mi cariño por el último club que estuve está por encima del bien y del mal porque me ha dado un cariño la gente, la relación que tenía con los jugadores maravillosa, y le estaré siempre deseando lo mejor, pero este no es el momento de volver. Si no siento eso que decía antes que estamos todos juntos y empujando para el mismo lado... (en este momento) no tenía la misma mentalidad que que algunas personas que tienen cargos importantes en el club".

El debut en Liverpool será el próximo sábado 2 de mayo ante Danubio. El partido por la fecha 14 está fijado para las 18:30 horas en el Parque Viera.