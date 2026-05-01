Canobbio zafó de la roja pero Bernal fue expulsado por aplaudir al árbitro en la decisión a favor de su compañero

A en los 3.650 metros de altitud del estadio Hernando Siles, en La Paz, Fluminense cayó 2-0 ante Bolívar con un doblete de Robson Matheus, que devuelve la vida al equipo boliviano en la Copa Libertadores, al sumar su primera victoria en tres partidos, y hunde en el foso al club brasileño que apenas tiene un punto en el grupo C.

Con el juego 1-0, en el primer minuto del segundo tiempo, las cosas se complicaron para el Flu por una jugada protagonizada con sus dos uruguayos. Agustín Canobbio intentó salir de la retención de un compañero y pareció haber pateado con vehemencia, el VAR llamó al juez paraguayo Derlis López, quien revisó una posible agresión del atacante uruguayo y optó por continuar el juego.

Facundo Bernal aplaudió la decisión a favor de su equipo, lo que le valió la segunda amarilla. El juez malentendió que el ex Defensor Sporting había aplaudido irónicamente y, como ya estaba amonestado, debió retirarse.

¡LA COPA SIGUE PROTAGONIZANDO SITUACIONES INSÓLITAS! Canobbio zafó de una expulsión que parecía imposible de evitar y su compañero Bernal terminó viendo la segunda amarilla por aplaudir irónicamente al árbitro.



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Bernal se retiró muy enojado y también protagonizó un momento con una de las asistentes de Conmebol.

Bolívar pasó a ocupar de momento la segunda casilla del grupo C con 4 puntos, detrás del líder Independiente Rivadavia que tiene 9. La zona la completa Deportivo La Guaira con 2 unidades y en el fondo quedó Fluminense con uno.

En la cuarta fecha del próximo 6 de mayo, Bolívar visitará a La Guaira, mientras Fluminense irá a los pagos del Independiente Rivadavia.