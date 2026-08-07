Diego Aguirre sobre Leonel Jaime en Peñarol: “Lo vimos el primer día y jodíamos con que nos habían dado a Messi”
El entrenador aurinegro habló sobre lo que lo sorprendió del atacante argentino de 20 años y remarcó: “No nos imaginábamos que iba a jugar tanto, ha tenido una gran performance”.
Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, habló sobre la llegada de Leonel Jaime, el atacante argentino de 20 años que recaló en el fútbol uruguayo a préstamo desde River Plate de Argentina y se transformó en figura del equipo aurinegro.
“Cristian Jaime es un pibe que no tenía lugar en River y que tiene potrero, analizamos su nombre y decidimos incorporarlo para que sea una alternativa. No nos imaginábamos que iba a jugar tanto, ha tenido una gran performance”, dijo la Fiera en diálogo con “Cómo te va” (DSports Radio de Argentina), agregando entre risas: “Lo vimos el primer día y jodíamos con que nos habían dado a Messi”.
“En River no iba a tener lugar y está perfecto que haya salido para tener rodaje, esta experiencia le va a servir y le vamos a devolver a River un jugador más experimentado”, apuntó el técnico Mirasol.
“Cuando el jugador está cerca de cumplir 20 años, está apto para jugar y romperla. Me gusta tener jugadores de esa edad y poder aconsejarlos. Es lindo que un jugador llegue y juegue de la manera en la que lo está haciendo Cristian Jaime”, dijo Aguirre sobre el atacante que en cuatro presencias en Peñarol suma un gol y cuatro asistencias.
La Fiera también habló de la cercanía que tuvo con Boca y los sondeos del club: “En más de una vez hubo algún que otro llamado con Boca, pero nunca se ha avanzado. El fútbol argentino está impresionante y su selección lo ha posicionado muy bien en el Mundo. No descarto ninguna posibilidad a futuro, hoy estoy disfrutando el día a día con Peñarol y siendo muy feliz”.
“Haber dirigido a Atlético Mineiro, Inter, San Pablo y San Lorenzo para mí es un honor. Tengo el mejor de los recuerdos con San Lorenzo y su gente, me llevé muchos amigos. Estoy disfrutando de estar de vuelta en casa, la gente de Peñarol me tiene un gran cariño y eso me pone feliz”, agregó.
Diego Aguirre es un hombre de la casa en la institución Mirasol y acerca de eso, contó: “Hay una relación de toda la vida con Peñarol, y yo considero que es mi lugar en el mundo. Disfruto mucho cada momento que me toca vivir acá, estoy muy feliz en este club”.
Sobre la posibilidad de comandar a la Celeste, el entrenador expresó: “Siempre estuvo cerca el hecho de dirigir la selección de Uruguay, ahora agarró Diego Forlán y creo que Uruguay está en buenas manos”.
“Son muchos años en el fútbol y eso te da mucha experiencia, me ha tocado dirigir grandes equipos y estoy más que agradecido con lo que he vivido. A los 60 años, uno aprovecha todo lo vivido y le da más valor al presente”, expresó la Fiera.
Por último, Diego Aguirre habló de la competencia internacional y la actuación de Peñarol en los últimos años: “La competencia con los equipos brasileños es cada vez más desigual y eso ha generado que la brecha se alargue. Me ha tocado estar en buenas campañas de Peñarol en la Libertadores, y hay que soñar con que Peñarol vuelva a ganar una Libertadores pronto”.
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