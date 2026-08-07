Diego Aguirre sobre Leonel Jaime en Peñarol: “Lo vimos el primer día y jodíamos con que nos habían dado a Messi”

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, habló sobre la llegada de Leonel Jaime, el atacante argentino de 20 años que recaló en el fútbol uruguayo a préstamo desde River Plate de Argentina y se transformó en figura del equipo aurinegro.

“Cristian Jaime es un pibe que no tenía lugar en River y que tiene potrero, analizamos su nombre y decidimos incorporarlo para que sea una alternativa. No nos imaginábamos que iba a jugar tanto, ha tenido una gran performance”, dijo la Fiera en diálogo con “Cómo te va” (DSports Radio de Argentina), agregando entre risas: “Lo vimos el primer día y jodíamos con que nos habían dado a Messi”.

“En River no iba a tener lugar y está perfecto que haya salido para tener rodaje, esta experiencia le va a servir y le vamos a devolver a River un jugador más experimentado”, apuntó el técnico Mirasol.

“Cuando el jugador está cerca de cumplir 20 años, está apto para jugar y romperla. Me gusta tener jugadores de esa edad y poder aconsejarlos. Es lindo que un jugador llegue y juegue de la manera en la que lo está haciendo Cristian Jaime”, dijo Aguirre sobre el atacante que en cuatro presencias en Peñarol suma un gol y cuatro asistencias.

La Fiera también habló de la cercanía que tuvo con Boca y los sondeos del club: “En más de una vez hubo algún que otro llamado con Boca, pero nunca se ha avanzado. El fútbol argentino está impresionante y su selección lo ha posicionado muy bien en el Mundo. No descarto ninguna posibilidad a futuro, hoy estoy disfrutando el día a día con Peñarol y siendo muy feliz”.

Leonel Jaime celebra su primer gol con la camiseta de Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

“Haber dirigido a Atlético Mineiro, Inter, San Pablo y San Lorenzo para mí es un honor. Tengo el mejor de los recuerdos con San Lorenzo y su gente, me llevé muchos amigos. Estoy disfrutando de estar de vuelta en casa, la gente de Peñarol me tiene un gran cariño y eso me pone feliz”, agregó.

Diego Aguirre es un hombre de la casa en la institución Mirasol y acerca de eso, contó: “Hay una relación de toda la vida con Peñarol, y yo considero que es mi lugar en el mundo. Disfruto mucho cada momento que me toca vivir acá, estoy muy feliz en este club”.

Sobre la posibilidad de comandar a la Celeste, el entrenador expresó: “Siempre estuvo cerca el hecho de dirigir la selección de Uruguay, ahora agarró Diego Forlán y creo que Uruguay está en buenas manos”.

“Son muchos años en el fútbol y eso te da mucha experiencia, me ha tocado dirigir grandes equipos y estoy más que agradecido con lo que he vivido. A los 60 años, uno aprovecha todo lo vivido y le da más valor al presente”, expresó la Fiera.

Por último, Diego Aguirre habló de la competencia internacional y la actuación de Peñarol en los últimos años: “La competencia con los equipos brasileños es cada vez más desigual y eso ha generado que la brecha se alargue. Me ha tocado estar en buenas campañas de Peñarol en la Libertadores, y hay que soñar con que Peñarol vuelva a ganar una Libertadores pronto”.