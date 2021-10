La desopilante respuesta de Gargano cuando le preguntaron cómo armaría el mediocampo de la selección

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Walter Gargano habló este miércoles a la mañana en la previa al clásico del domingo entre Peñarol y Nacional por la novena fecha del Torneo Clausura, pero se refirió también al momento que vive la selección uruguaya.

El Mota, campeón de América con la Celeste en 2011 y mundialista en 2010 y 2014, indicó que le pareció "mal" que los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) analicen la continuidad de Óscar Tabárez al frente de la selección.

En diálogo con "100% Deporte" (Sport 890), el volante remarcó que "en las Eliminatorias siempre hay altibajos" e hizo hincapié en que hay que tener en cuenta que "este grupo de la selección es muy joven".



Consultado acerca de cómo armaría el mediocampo de la Celeste, uno de las zonas del campo que más cambios sufrió en el último tiempo, contestó: "Hoy pondría a (Federico) Valverde y (Rodrigo) Bentancur con Gargano. Dos jóvenes y uno de experiencia", comentó entre risas y aclarando que solo lo decía "en broma".



"Están en un nivel más arriba que el resto de los compañeros, con todo respeto lo digo por los demás", subrayó.



Repreguntado acerca de si se imagina hoy jugando por Uruguay, sostuvo: "Estoy bien, me siento bien... Los aconsejaría, les daría mucho respaldo, pero eso ya sabemos que no va a ocurrir".



El Mota opinó que "el jugador experiente" los haría "ubicarse y posicionarse mejor en cada jugada del partido".



"Técnicamente Uruguay tiene mucha calidad y si no está entre las mejores selecciones pega en el palo", agregó. Asimismo reconoció que el DT tiene una "situación difícil" para decidir entre tantos jugadores para conformar el mediocampo.



Según Gargano, armaría la mitad de la cancha de acuerdo "al partido y el rival".



El partido del domingo

"El clásico es el partido más importante del campeonato. Hay que estar muy enfocados porque estamos en un campeonato muy parejo y esto no se resuelve el domingo", explicó el capitán aurinegro.



"Nacional es un equipo muy ofensivo, sabemos el potencial que tiene, por más que le falten algunas figuritas", añadió.



Respecto a la ausencia de Facundo Torres, por una dura infracción que sufrió el último sábado, opinó: "En la cancha no la vi tan increíble la patada. Después que la vi en el teléfono me puse mal por Facu, pero también por todo lo que vivió el muchacho de Villa Española, no creo en la mala intención".

El arbitraje y el VAR

Gargano aseguró que no le cambia "nada" quién sea el árbitro del próximo clásico. "Tenemos que sacar un poco el dramatismo y dejar que puedan desarrollar su trabajo tranquilo. Hay que respetar el trabajo de los árbitros", dijo.



Respecto a la utilización del VAR, manifestó que a su criterio es "un poco precario" en Uruguay. "Debería sacar dudas y la verdad es que se generan más dudas", acotó.



Asimismo comparó la utilización de esta herramienta con ligas de Europa donde te explican en el momento cómo se resuelve cada jugada.