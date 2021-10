Qué dijo Ignacio Ruglio acerca de la situación de Ariel Nahuelpán en Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ariel Nahuelpán seguirá entrenando en la Tercera División de Peñarol. Así se lo informó Ignacio Ruglio, presidente mirasol, a Ovación, luego de ser consultado por la situación del delantero argentino que la semana pasada quedó afuera de la convocatoria del primer equipo carbonero tras ser separado del plantel.

“Por ahora no vuelve a Primera. No es por nada en especial. Vamos a ir viendo el tema de a poquito y con el correr de los días, dejando que se enfrié un poco la situación”, dijo el titular aurinegro luego de que al jugador de 33 años fuera enviado al Centro de Alto Rendimiento la semana pasada tras manifestar su molestia por no haber tenido minutos ante Wanderers.

Pese a que desde el cuero técnico y el área deportiva se le explicó al futbolista que el cupo de extranjeros estaba cubierto en cancha, se retiró del Estadio Campeón del Siglo por su cuenta y separado del grupo.

Eso motivó una serie de reuniones entre Nahuelpán e Ignacio Ruglio, quien en diálogo con Ovación remarcó que “no hay nada grave. No pasó nada grave.

Pero por ahora no vuelve a entrenar con el primer equipo. Vuelven todos los jugadores de la selección esta semana y por ahora él va a seguir como está”.

Por último, el presidente de Peñarol explicó que “sin haber realmente nada de fondo, no vamos a apurar este tema por ahora”.