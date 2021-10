Así se jugará la sexta fecha del Clausura: Nacional en casa, Peñarol en Maldonado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Entre sábado y domingo se va a llevar a cabo la sexta fecha del Torneo Clausura que ya lleva disputado un tercio del certamen y tanto arriba como abajo se empiezan a encaminar muchas cosas.

En esta ocasión Peñarol, líder del torneo y uno de los punteros de la Anual, deberá volver a Maldonado, pero en esta ocasión para medirse frente al Depor.



El otro equipo que lidera la acumulada es Plaza Colonia quien deberá defender la cima jugando como visitante en Belvedere frente a Liverpool. Por su parte, Nacional, al acecho en ambas tablas, recibirá en el Gran Parque Central a Boston River.

Sábado 16 de octubre

- River Plate vs. Sud América / Parque Saroldi (10:30)



- MC Torque vs. Rentistas / Luis Franzini (12:45)



- Liverpool vs. Plaza Colonia / Belvedere (15:00)



- Nacional vs. Boston River / Gran Parque Central (18:00)

Domingo 17 de octubre

- Villa Española vs. Wanderers / Obdulio Varela (10:15)



- Deportivo Maldonado vs. Peñarol / Domingo B. Miguel (15:30)



- Cerro Largo vs. Progreso / Raúl Goyenola (17:45)



- Cerrito vs. Fénix / Luis Franzini (20:00)