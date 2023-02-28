Desesperado por jugar, un futbolista brasileño probó la dieta de Cristiano Ronaldo y se sintió "morir"

EFE

El brasileño Gabriel Menino, jugador del Palmeiras y compañero de Joaquín Piquerez, es hoy tema de conversación en Portugal por haber intentado la dieta que sigue el astro luso Cristiano Ronaldo, pero cuando salió al césped pensó que iba a "morir".

En declaraciones al medio local "Palmeiras Cast" y ampliamente difundidas por la prensa de Portugal, Menino recordó que quiso probar la alimentación de Cristiano para volver a ser una opción en el coloso de la ciudad brasileña de São Paulo.

Menino, centrocampista de 22 años, dijo que "quería quedar igual" que Cristiano Ronaldo, pues en 2020/2021 "era la tercera opción" para su técnico, el portugués Abel Ferreira.

Así que empezó con la dieta: un huevo y suplementos para desayunar, de nuevo suplementos antes de entrenar, por la tarde y antes de ir a dormir, pescado o carne a la plancha y ensalada para comer y cenar, según el futbolista.

Al día siguiente fue llamado para el partido y enseguida notó los efectos: "Estaba calentando y lo único que pensaba era: 'Me voy a morir'. A los cinco minutos de partido ya no podía seguir corriendo, necesitaba ser sustituido", cuenta.

Gabriel Menino, jugador de Palmeiras. Foto: Wikimedia Commons

Afortunadamente para el jugador, uno de sus compañeros estaba siendo atendido por los médicos, así que aprovechó el parón para tomar una bebida isotónica y aplicarse un gel.

Actualmente es titular en el Palmeiras, con el que ha ganado dos Copas Libertadores y un Campeonato Brasileño, entre otros trofeos.

Cristiano Ronaldo, de 38 años y jugador del Al Nassr saudí, es un ferviente defensor de una dieta y un estilo de vida saludables, e incluso ha mostrado públicamente su disgusto por las bebidas azucaradas.

Durante la Eurocopa 2020 con la selección de Portugal, retiró una botella de la marca "Coca-Cola" de la mesa de la rueda de prensa y dijo "¡Agua!", un gesto que rápidamente se hizo viral.