La derrota ante Brasil entre las más abultadas de la era Tabárez y el recuerdo de recibir siete goles en dos juegos

La derrota que sufrió Uruguay ante Brasil, sobre todo por lo abultado, caló hondo en el plantel, cuerpo técnico e hinchas de la selección uruguaya que por estas horas atraviesan un momento de incertidumbre en las Eliminatorias respecto a la clasificación al Mundial de Catar 2022.

Sin ir más lejos, este juego ante la Canarinha ingresó entre las derrotas más abultadas que sufrió Óscar Tabárez desde que está al frente de la selección uruguaya y no es extraño que haya sido Brasil porque el Scratch es responsable de tres de esos cinco partidos donde la Celeste fue superado ampliamente.

Precisamente la primera gran derrota que sufrió el maestro como técnico de la Celeste fue en 2009, en Montevideo, frente a Brasil que jugando en el Estadio Centenario se floreó y venció 4-0 a la Celeste.



Los goles de esa jornada fueron anotados por Dani Alves y Juan en la primera parte, mientras que en el complemento sentenciaron la goleada Luis Fabiano y Kaká.

Tres años más tarde se dio una nueva derrota muy dolorosa y como si fuera poco se dieron dos durante 2012: ante Colombia y ante Bolivia, ambos jugando como visitante.



En la siempre temida Barranquilla, la selección cafetera se la hizo pasar muy mal a Uruguay para vencerlo con un contundente 4-0 en el Estadio Metropolitano.



A los 2', el local ya ganaba gracias al tanto de Radamel Falcao. A él se sumaron un doblete de Teófilo Gutiérrez y un tanto de Juan Camilo Zuñiga sobre el final.

En La Paz, un mes después de la dura derrota ante Colombia, la selección uruguaya volvió a pasarla mal. La selección del altiplano goleó y le dio un golpe fuerte a la Celeste que cayó 4-1.



Un hat-trick de Carlos Saucedo y un tanto de Gualberto Mojica pusieron los tantos de la selección local, mientras que Luis Suárez puso el descuento para Uruguay.

Por último, previo a lo que fue la caída en la noche de este jueves, Brasil volvió a ser el verdugo de la selección uruguaya en 2017 cuando, en Montevideo, goleó por 4-1.



En esa jornada, todo comenzó bien para Uruguay gracias al gol de Edinson Cavani, pero tres goles de Paulinho y uno de Neymar terminaron sentenciando el triunfo para los de Tite.

Siete goles en dos partidos

Está claro que no es algo habitual lo que ocurrió en los últimos dos partidos de Uruguay ya que no es normal que la Celeste reciba tanta cantidad de goles en tan pocos partidos, pero de todas maneras no es la primera vez.



La prueba más clara es que luego de caer 3-0 ante Argentina y 4-1 ante Brasil, es la tercera vez que ocurre con Óscar Washington Tabárez al frente del equipo.



Esto ocurrió por primera vez en 2012 cuando Uruguay cayó 3-0 ante Argentina en Mendoza y luego sufrió la dura derrota en La Paz ante Bolivia y por 4-1.

La segunda ocasión fue entre 2016 y 2017 donde por Eliminatorias, la Celeste sufrió siete goles en dos partidos consecutivos cayendo primero ante Chile en Santiago por 3-1 y luego ante Brasil en Montevideo por 4-1.