Eliminatorias: qué partidos le quedan a Uruguay y cuántos puntos necesitaría para ir al Mundial

La última triple fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022 le dio un cachetazo a la Celeste. No solo porque cosechó un punto de nueve, si no por las pobres expresiones futbolísticas que dejó el equipo en las derrotas con Argentina y Brasil, con rendimientos colectivos e individuales muy por debajo de lo esperado.

Perder de visitante con la albiceleste y la verdeamarela estaba dentro de lo probable y hasta de lo lógico, pero los bajos rendimientos que mostró la selección en todas sus líneas encendió un signo de alerta.

Uruguay empezó tercero esta triple fecha de Eliminatorias y terminó quinto, en zona de repesca. Tiene los mismos puntos que el cuarto (Colombia con 16), pero los separa una diferencia de goles de 3 tantos. Está a uno del tercero (Ecuador) y tres puntos por encima del sexto (Chile).

Así quedó la tabla de posiciones de las #EliminatoriasSudamericanas: Uruguay recibirá a Argentina y visitará a Bolivia en la próxima doble fecha en el mes de noviembre pic.twitter.com/SFOF6l86QW — OVACIÓN (@Ovaciondigital) October 15, 2021

¿Qué partidos le quedan a Uruguay en el calendario?

En noviembre recibirá a Argentina en el Campeón del Siglo y luego visitará a Bolivia en la altura de La Paz. El resto de los partidos se jugarán el año que viene: Paraguay (visitante), Venezuela (local), Perú (local) y Chile (visitante).

¿Cuántos puntos necesita Uruguay?

La Celeste tiene 16 unidades y quedan 18 en juego. Desde que se comenzó a jugar este sistema de Eliminatorias, todos contra todos a dos rondas, la selección terminó al menos en zona de repesca cosechando 24, 25 o 27 unidades.



Para el Mundial de Corea y Japón, Uruguay terminó quinto con 27 puntos y accedió a la repesca, donde luego se impuso ante Australia. Paraguay fue cuarto con 30. Para Alemania 2006, la Celeste terminó nuevamente en el quinto lugar. Allí cosechó aún menos puntos: 25. Después en el repechaje fue eliminado. Paraguay, con 28, fue cuarto.



Metiéndonos en la era Tabárez, la selección finalizó quinta para el Mundial de Sudáfrica 2010. Fue la vez que sumó menos puntos bajo este sistema: 24, los mismos que quedarían por jugar tras estos tres próximos compromisos en casa. Argentina fue cuarta con 28. La Celeste accedió a la máxima cita a través de la repesca. Para Brasil 2014, otra vez terminó quinto. Hizo 25 puntos, los mismos que Ecuador que finalizó cuarto, pero con mejor saldo de goles. Llegó nuevamente al Campeonato del Mundo gracias al repechaje. Para Rusia sí clasificó holgadamente. Hizo 31 puntos y fue segundo. Perú finalizó quinto con 26 y Colombia cuarto con 27.



Es decir que, de acuerdo a lo que marcaron las últimas Eliminatorias, la Celeste debería sumar al menos las mitad de los puntos que restan para asegurarse un lugar entre los cinco primeros de las Eliminatorias.

Así se jugará la recta final de la Eliminatoria

FECHA 13



- Uruguay vs. Argentina

- Perú vs. Bolivia

- Brasil vs. Colombia

- Paraguay vs. Chile

- Ecuador vs. Venezuela



FECHA 14



- Colombia vs. Paraguay

- Venezuela vs. Perú

- Bolivia vs. Uruguay

- Argentina vs. Brasil

- Chile vs. Ecuador



FECHA 15



- Colombia vs. Perú

- Venezuela vs. Bolivia

- Paraguay vs. Uruguay

- Chile vs. Argentina

- Ecuador vs. Brasil



FECHA 16



- Uruguay vs. Venezuela

- Perú vs. Ecuador

- Brasil vs. Paraguay

- Bolivia vs. Chile

- Argentina vs. Colombia



FECHA 17



- Uruguay vs. Perú

- Colombia vs. Bolivia

- Brasil vs. Chile

- Paraguay vs. Ecuador

- Argentina vs. Venezuela



FECHA 18



- Perú vs. Paraguay

- Venezuela vs. Colombia

- Bolivia vs. Brasil

- Chile vs. Uruguay

- Ecuador vs. Argentina