Deportivo Maldonado 1-0 Wanderers en vivo: Santiago Ramírez abre el partido para un equipo que jugaba mejor

Deportivo Maldonado busca seguir prendido a la parte alta de la Tabla Anual. Recibe a partir de las 18:00 horas a Wanderers, que va por aire en el descenso y tiene además la posibilidad de seguir trepando en la acumulada.

El fernandino llega en mala racha más allá del triunfo frente a Cerrito por la Copa AUF Uruguay, el cual ganó 2-0 de visitante y con 10 hombres. Pero en el Clausura apenas lleva un triunfo —frente a Progreso— y viene de caer 2-0 ante Juventud, en un partido que perdió a su arquero Diego Segovia, por expulsión. En cambio, el Bohemio viene de una goleada 3-0 a Central Español, mientras que su última presentación fue un empate 1-1 ante Cerro por copa.

Primer tiempo

El Depor se mostró más sólido en el inicio, intentó con Gonzalo Larrazabal tirado sobre el costado derecho y Christian Tabó generar peligros con centros rasos, ante una atenta defensa Bohemia.

Pero la más clara llegó por el otro sector, con un buen recorte de Renato César al medio, sin embargo el tiro se le fue ancho sobre el palo cruzado.

Poco después Santiago Ramírez capturó una pelota dividida al borde del área Bohemia y metió un buen centro raso para Gonzalo Larrazabal, que remató mordido y su tiro impactó en el travesaño.

Renato César en el partido entre Deportivo Maldonado y Wanderers. Foto: Ricardo Figueredo.

Entre tanto ir, el fernandino festejó el primero, con un potente remate cruzado raso de Ramírez, que desde muy larga distancia batió a Agustín Buffa.

El equipo de Gabriel Di Noia no cesó en su dominio, tuvo una chance clara tras un buen recorté de Christian Tabó de izquierda al medio y minutos después por ese sector Santiago Ramírez reventó el palo.

Deportivo Maldonado 1-0 Wanderers

Televisan: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Hora: 18:00.

Deportivo Maldonado: Adriano Freitas; Juan Martín Ginzo, Hernán Menosse, Facundo Tealde, Juan Manuel Ramos; Santiago Ramírez, Maximiliano González, Santiago Cartagena; Renato César, Gonzalo Larrazabal, Christian Tabó. DT: Gabriel Di Noia.

Wanderers: Agustín Buffa; Santiago Benítez, Fabricio Formiliano, Nicolás Cabral; Nahuel Furtado, Nicolás Queiroz, José Alberti, Alan García; Jonathan Urretaviscaya (36' Gonzalo Freitas), Jonas Luna, Tomás Hernández. DT: Mathías Corujo.

Gol: 20' Santiago Ramírez (DM) / 1-0.

Árbitro: Hernán Heras

Asistentes: Agustín Berisso y Pablo Álvez

Cuarto: Ruben Umpiérrez

VAR: Daniel Fedorczuk y Marcelo Alonso