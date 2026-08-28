Wanderers 1-0 Central Español en vivo por Torneo Clausura: Luciano Cosentino, de penal, marca para el Bohemio

Wanderers recibe a Central Español, desde la hora 19:00, en el Parque Viera por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026. El Bohemio necesita sumar de a tres puntos para poder salir de la zona de descenso.

En Central Español se dará el debut del entrenador Antonio Pacheco, que vuelve a dirigir un equipo después de un año y medio. Y justamente su última experiencia, que había sido la primera en este nuevo rol, fue comandando a Wanderers.

Primer tiempo

Wanderers salió con la clara idea de proponer e ir a buscar la victoria. Tal es así que tuvo una chance de peligro sobre el arco de Federico Pintado por un disparo de media distancia de Jonathan Urretaviscaya en el minuto cuatro en el Parque Viera.

Volvió a probar el Bohemio sobre las inmediaciones del área Palermitana y en esta oportunidad fue por un disparo de media distancia de Nicolás Queiroz, aunque reaccionó muy bien el guardameta Pitado en el minuto 22 en la noche del Prado.

Wanderers 0-0 Central Español

Hora: 19:00.

Estadio: Parque Viera.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Árbitro: Esteban Ostojich.

Asistentes: Horacio Ferreiro y Marcos Rosamen.

Cuarto: Leandro Lasso.

VAR: Diego Dunajec y Alberto Píriz.

Wanderers: Agustín Buffa; Nahuel Furtado, Fabricio Formiliano, Nicolás Cabral, Leandro Zazpe; José Alberti, Santiago Benítez, Nicolás Queiroz; Jonathan Urretaviscaya; Luciano Cosentino, Jonas Luna. DT: Mathías Corujo.

Central Español: Federico Pintado; Matías González, Mateo Urrutia, Alejandro Villoldo, César Nunes; Marcos Montiel, Guillermo Gandolfo; Exequiel Mereles, Lucas Pino, Mariano Aguilera; Jonathan Dellarossa. DT: Antonio Pachecho.

Amarillas: 11' Guillermo Gandolfo (C).