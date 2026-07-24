Deportivo Italiano tras la muerte de Bentancor: "Las palabras tienen peso, hagan uso responsable de sus redes"

"Hoy no venimos a hablar de fútbol, hoy venimos a hablar de algo mucho más importante: la vida". Así comienza el video de los jugadores de Deportivo Italiano en las redes sociales del club, a modo de concientizar sobre el uso de redes sociales y horas después de dar a conocer la triste noticia sobre el fallecimiento de Bruno Bentancor.

"Detrás de cada camiseta hay una persona, alguien que siente, que lucha y que también sufre. Muchas veces un comentario parece insignificante pero del otro lado puede haber alguien atravesando un momento difícil", expresa el mensaje en el que los futbolistas del club se van pasando el micrófono hasta completar el discurso.

Por último, remarcan dar una buena utilidad a la tecnología y sus ventajas de la comunicación inmediata: "Las palabras tienen peso, hagan uso responsable de sus redes sociales, cuidémonos entre todos".

El video fue publicado horas después de que en las primeras horas del jueves, el club de la Primera División Amateur diera a conocer el fallecimiento de Bruno Bentancor a sus 22 años por un paro cardiorrespiratorio según informó la institución en sus redes sociales.

El Bola llegó desde las formativas de Fénix a Peñarol, equipo con el que debutó en 2023 en Primera División y con apenas 18 años. Desde aquel estreno del 25 de marzo frente a Liverpool, el delantero en el Mirasol disputó un total de 14 partidos y en 2024 tuvo dos salidas a préstamo, una a Everton de Chile y a otra Rentistas. Con el equipo de Viña del Mar anotó su único gol en el fútbol profesional y fue frente a Coquimbo Unido.

Tras la vuelta de las cesiones, el Carbonero cedió al jugador a Cerro, club con en el que apenas pudo jugar cuatro encuentros para después salir nuevamente al exterior, esta vez al Al-Ain de los Emiratos Árabes Unidos. Su periplo por Medio Oriente duró un semestre y tras su retorno al país el Bola acordó su vinculación a Cerrito, pero no llegó a debutar con el club auriverde que decidió la rescisión de su contrato.

Expuesto en redes sociales

Tras ese desenlace, Bruno Bentancor terminó llegando a Deportivo Italiano y en esta institución jugó cuatro partidos con dos goles anotados. En los últimos días había circulado la información y un video que el jugador se había ido a probar a Deportivo Riestra de Argentina, pero fue rechazado, por lo que volvió a Uruguay donde tuvo el desenlace fatal.

El jugador será velado este sábado 25 de julio en la empresa Francisco González de la calle Corrales.