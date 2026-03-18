Del "vengan a buscarla" al rechazo del gobierno senegales a la decisión de la Confederacion Africana de Futbol

La confirmación del título a Marruecos causó un revuelo en el mundo fútbol y escaló al gobierno senegalés que fue por todo, no solamente rechazando esta decisión sino que exigiendo una investigación internacional independiente sobre presunta corrupción en los órganos rectores de la Confederación Africana de Fútbol.

En un comunicado, firmado por la portavoz del Gobierno, Marie Rose Khady Fatou Faye, el Ejecutivo senegalés expresó también su "profunda consternación" ante la decisión de la CAF.

"Esta decisión, sin precedentes y de suma gravedad, contradice directamente los principios fundamentales de la ética deportiva, entre los que destacan la imparcialidad, la lealtad y el respeto por la verdad del juego. Se deriva de una interpretación manifiestamente errónea del reglamento, lo que conlleva una decisión ilegal flagrante y profundamente injusta" argumentó.

También desde Senegal agregaron que acudirán al Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS).

El recibimiento a la selección de Senegal. Foto: AFP.

Las repercusiones en redes sociales no tardaron en llegar, los protagonistas se expresaron al respecto. Moussa Niakhaté, futbolista de la selección senegalés posteó en sus redes sociales fotos de los festejos luego de la final y una foto con la copa con la descripción: "Vengan a buscarla"

También el futbolista del Everton de Inglaterra, Cheikh Ndiaye se expresó en su cuenta de instagram con una foto levantando el trofeo y la descripción: "ganado, no dado".

¿Como se llegó a esta situación?

El Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol anuló el triunfo de Senegal en la final de la Copa de África, que ganó uno a cero en la prórroga, y declaró campeón a Marruecos con una victoria 3 a 0.

La decisión se tomó en base al artículo 84 del reglamento de esta competición, que sanciona con la eliminación del torneo a un equipo por varias causas, entre ellas abandonar el campo de juego antes de finalizar el partido sin la autorización del árbitro. Cuando esto sucede, se lo considera perdedor y eliminado de forma definitiva al equipo infractor.

Esto fue lo que sucedió el pasado 18 de enero, cuando se disputó la final de la Copa de África y luego de un penal sancionado de manera polémica a favor de Marruecos en tiempo de adición, los jugadores senegaleses abandonaron el campo de juego y amenazaron con no seguir disputando el partido.

La apelación de la Real Federación Marroquí de Fútbol luego de consumada la derrota se justificó en el abandono del partido por parte de Senegal sin la autorización del árbitro.