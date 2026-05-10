Defensor Sporting vs. Juventud de las Piedras en vivo: por la fecha 15 del Torneo Apertura en el Franzini
El violeta buscará terminar el torneo con una alegría en casa, mientras que el equipo pedrense intentará sumar para cerrar de buena manera una campaña que tuvo altibajos.
El Torneo Apertura 2026 llega a su final y uno de los encuentros que marcará la última fecha será el que protagonizarán Defensor Sporting y Juventud de las Piedras en el Estadio Luis Franzini, en un duelo que definirá posiciones de cara al Torneo Intermedio y permitirá cerrar un campeonato que lo transitaron de manera irregular de la mejor manera.
El conjunto violeta afronta el compromiso con la necesidad de hacerse fuerte como local y despedirse de su gente con una victoria. Más allá de haber tenido momentos irregulares durante el campeonato, Defensor mostró pasajes de buen fútbol y buscará cerrar el Apertura con una imagen positiva en su escenario.
Del otro lado estará Juventud, equipo que tuvo un torneo competitivo y que intentará dar el golpe en Parque Rodó para sumar puntos importantes pensando en la permanencia y en la acumulada anual. El elenco pedrense llega con la ilusión de cerrar el campeonato con un resultado resonante frente a uno de los equipos tradicionales del fútbol uruguayo
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