Defensor Sporting vs. Juventud de las Piedras en vivo: por la fecha 15 del Torneo Apertura en el Franzini

El Torneo Apertura 2026 llega a su final y uno de los encuentros que marcará la última fecha será el que protagonizarán Defensor Sporting y Juventud de las Piedras en el Estadio Luis Franzini, en un duelo que definirá posiciones de cara al Torneo Intermedio y permitirá cerrar un campeonato que lo transitaron de manera irregular de la mejor manera.

El conjunto violeta afronta el compromiso con la necesidad de hacerse fuerte como local y despedirse de su gente con una victoria. Más allá de haber tenido momentos irregulares durante el campeonato, Defensor mostró pasajes de buen fútbol y buscará cerrar el Apertura con una imagen positiva en su escenario.

Del otro lado estará Juventud, equipo que tuvo un torneo competitivo y que intentará dar el golpe en Parque Rodó para sumar puntos importantes pensando en la permanencia y en la acumulada anual. El elenco pedrense llega con la ilusión de cerrar el campeonato con un resultado resonante frente a uno de los equipos tradicionales del fútbol uruguayo