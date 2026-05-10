Albion: el plan de captación detrás del éxito del Pionero, su nueva Ciudad Deportiva y la formación integral

El regreso de Albion a la Primera División puso al Pionero en el centro de la escena. Pero el buen momento del plantel principal es reflejo también de un proceso institucional más amplio, construido desde hace tiempo en áreas que muchas veces trabajan lejos del foco público.

Una de esas áreas es la Captación, un espacio clave en cualquier club que aspire a sostener un proyecto formador. En un contexto cada vez más competitivo para detectar talentos antes de su llegada al fútbol juvenil, Albion comenzó a desplegar en los últimos años una nueva etapa en su plan de crecimiento, con presencia territorial en distintas zonas de Montevideo y una estructura que busca acercar su modelo formativo a más niños y familias.

Esta área está liderada por Fernando Ortiz, coordinador de Captación, y cuenta con referentes específicos en cada zona. Dentro del departamento se incluyen diversos roles que abarcan aspectos tales como detección de talento, acompañamiento social, directores técnicos, preparadores físicos y especialistas en metodología.

El proceso apunta a la detección de talento, acompañar y transmitir desde el comienzo una metodología, forma de entrenar y sentir el juego de forma muy clara y definida. La línea metodológica del club busca establecer una continuidad desde los siete años en captación, las divisiones formativas y el plantel principal. En un proyecto que se define por su perfil formador, esa conexión no es menor: el camino hacia la Primera División empieza mucho antes del debut.

En Albion, la idea de club formador va más allá del rendimiento deportivo. El punto de partida es concebir primero a la persona y luego al futbolista. Esa mirada se traduce, entre otras acciones, en clases particulares de apoyo para materias curriculares y en la exigencia de una adecuada escolaridad, entendida como una condición básica para acompañar el crecimiento de los chicos dentro y fuera de la cancha.

El foco en la Captación responde a una definición institucional que empieza a reflejarse en hechos concretos: futbolistas formados en casa con participación estable en Primera División, el título de la Sub 17 en el Clausura 2025 de Juveniles A, primero oficial de la categoría en la historia del Pionero, y la semifinal alcanzada este año en el MIC Football de Barcelona ante Atlético de Madrid.

La infraestructura también acompaña ese camino. La recientemente inaugurada Ciudad Deportiva, con seis canchas ya operativas y un edificio principal de 5.500 metros cuadrados en construcción, se proyecta como un centro de referencia regional para el desarrollo de futbolistas. Para los niños que llegan desde los distintos puntos de captación, ese horizonte también pesa: Albion no solo busca detectar talento, sino integrarlo a un entorno especialmente preparado para su crecimiento.

En un terreno donde llegar primero suele sobreponerse ante todo, Albion intenta ordenar su crecimiento alrededor de una idea distinta: detectar talento, sí, pero para potenciar su formación y acompañarlo como persona. La expansión de su red de captación aparece así como una pieza más de un proyecto que busca sostener en el tiempo.