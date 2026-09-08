De Lionel Messi a Kylian Mbappé y sin uruguayos: la lista completa de 30 nominados al Balón de Oro 2026
También figuran Rodri, campeón del mundo con España, y Ousmane Dembélé, bicampeón de Champions con el PSG y distinguido como el mejor jugador del mundo en 2025. La española Aitana Bonmatí es la gran ausente de la nominación femenina.
Llegó el mes de setiembre y significa que se acerca una nueva edición de la gala del Balón de Oro, en la que la prestigiosa revista France Football premia a los mejores futbolistas de la temporada anterior, período que finalizó con la Copa del Mundo de la FIFA de selecciones. Y este martes se conoció la lista de los 30 nominados al máximo galardón, entre los que se destacan el argentino Lionel Messi (Inter de Miami), el francés Kylian Mbappé (Real Madrid), el español Rodri (Manchester City/Barcelona) y el francés Ousmane Dembélé (PSG), último ganador de la distinción individual más relevante a la que un futbolista puede aspirar.
En unas listas dominadas por las selecciones de España masculina y femenina (seis representantes cada una), también sobresalen las dobles nominaciones de los españoles Lamine Yamal y Pau Cubarsí, ambos del Barcelona y candidatos a joven talento y mejor jugador del mundo.
En el ámbito de los clubes, el Paris Saint-Germain fue mayoritario en la parte masculina (nueve nominados) y el Barcelona, en la femenina, con ocho.
Entre las novedades de este año, figuran el defensor ecuatoriano Willian Pacho, del PSG, y el delantero colombiano/mexicano Julián Quiñones, del Al-Qadsiah saudí, nominados por primera vez para el Balón de Oro. Otro latino que figura latinoamericana entre los mejores es el colombiano Luis Díaz, del Bayern Múnich, en la que fue su segunda nominación.
En la lista femenina, destaca también la presencia latinoamericana de la mexicana Scarlett Camberos (Club América) y de la brasileña Lorena Leite (Kansas City).
Los vencedores del Balón de Oro en todas las categorías se conocerán el próximo 26 de octubre en una gala en Londres. Lo que es seguro es que no habrá un arquero en la edición de 2026, un hito en la historia del premio. Antes solo en los años 1967 y 1968 no hubo un guardameta finalista.
Entre los hombres, España, campeona del mundo, aportó también a Fabián Ruiz (campeón del mundo con su selección y de Europa con el PSG), Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid) y Ferrán Torres (Barcelona/PSG), autor del tanto de la victoria ante Argentina. Un total de seis jugadores a la nómina final.
Además de Mbappé y Dembélé, Francia contribuyó con Dayot Upamecano (Bayern de Múnich), William Saliba (Arsenal) y Michael Olise (Bayern de Múnich), cinco en total; Portugal con su trío del PSG (Vitinha, Joao Neves y Nuno Mendes) más Bruno Fernandes (Manchester United).
Brasil está representado por Vinícius Jr. (Real Madrid), el defensor Gabriel Magalhães (Arsenal) y Marquinhos (PSG), mientras que Inglaterra cuenta con Jude Bellingham (Real Madrid), Harry Kane (Bayern de Múnich) y Declan Rice (Arsenal). Por Argentina, además de Messi, figura Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán.
Otros de los nombres con posibilidades son el georgiano Khvicha Kvaratskhelia (campeón europeo con el PSG) y el noruego Erling Haaland (Manchester City).
De África, son candidatos el senegalés Sadio Mané, del Al-Nassr saudí, y el internacional marroquí Achraf Hakimi (PSG).
Sin Cristiano y con Messi, a sus 39 años y por el noveno
Messi, de 39 años, busca afianzarse aún más como el mejor futbolista de la historia si logra su noveno Balón de Oro, después de los conseguidos en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023, por delante de los cinco logrados por Cristiano Ronaldo, que no entró en la lista de nominados.
El argentino lideró a su selección ante la final del Mundial contra España, ante la que cedió 1-0. No obstante, destacó con 8 anotaciones y cuatro asistencias.
Mbappé, de 27 años, se consagró como máximo anotador del Mundial de 2026, con 10 dianas en 8 encuentros, lo que le convierte en el mejor anotador de la historia de los campeonatos mundiales (22 goles). En la temporada 2025-2026, el de Bondy sumó 58 goles y 13 asistencias en 60 partidos, mientras que Messi marcó 45 veces y dio 30 pases de gol en 49 citas.
El otro gran aspirante es el símbolo del fútbol coral de España: Rodri, de 30 años. El nuevo medio del Barcelona lideró a la Roja en su segunda consagración mundial. El actual capitán de España ya ganó el Balón de Oro en 2024.
Aitana Bonmatí, la gran ausente
Bonmati (Barcelona), ganadora del Balón de Oro en 2023, 2024 y 2025, se quedó fuera de la lista de 30 nominadas, en la que sí figura su compatriota Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses), vencedora del galardón en 2021 y 2022.
En una lista dominada por las jugadoras del Barcelona -ocho en total-, otras de las favoritas son la delantera polaca del Barça Ewa Pajor y la atacante haitiana del Olympique Lyon Melchie Dumornay.
En el contingente español, figuran la portera Cata Coll, Claudia Pina y Patri Guijarro, todas del Barcelona. Otra española nominada es Mariona Caldentey, del Arsenal, y también Mapi León.
(Con información de EFE).
Los 30 nominados al mejor jugador del mundo 2025/26
Jude Bellingham - Real Madrid
Pau Cubarsí - FC Barcelona
Marc Cucurella - Real Madrid
Ousmane Dembélé - PSG
Bruno Fernandes - Manchester United
Luis Díaz - Bayern
Erling Haaland - Manchester City
Gabriel Magalhães - Arsenal
Harry Kane - Bayern
Achraf Hakimi - PSG
Khvicha Kvaratskhelia - PSG
Lamine Yamal - FC Barcelona
Sadio Mané - Al Nassr
Marquinhos - PSG
Lautaro Martínez - Inter
Kylian Mbappé - Real Madrid
Lionel Messi - Inter Miami
Nuno Mendes - PSG
Michael Olise - Bayern
Joao Neves - PSG
Julián Quiñones - Al-Qadisiyah
Willian Pacho - PSG
Declan Rice - Arsenal
Rodri Hernández - FC Barcelona
Ferran Torres - PSG
Fabián Ruiz - PSG
Dayot Upamecano - Bayern
William Saliba - Arsenal
Vinicius - Real Madrid
Vitinha - PSG
Las 30 nominadas a la mejor jugadora del mundo 2025/26
Alexia Putellas - Lionneses
Patri Guijarro - Barcelona
Mariona Caldentey - Arsenal
Mapi León - Lionneses
Claudia Pina - Barcelona
Cata Coll - Barcelona
Ewa Pajor - Barcelona
Esmee Brugts - Barcelona
Caroline Graham - Barcelona
Klara Bühl - Bayern
Pernille Harder - Bayern
Momoko Tanikawa - Bayern
Wendie Renard - OL Lyonnes)
Selma Bacha - OL Lyonnes
Caroline Weir - OL Lyonnes
Melchie Dumornay - OL Lyonnes
Alessia Russo - Arsenal
Khadikja Shaw - Manchester City
Alex Greenwood - Manchester City
Vivianne Miedema - Manchester City
Kerstin Casparik - Manchester City
Yui Hasegawa - Manchester City
Melvine Malard - Chelsea
Manaka Matsukubo - Chelsea
Tessa Wullaert - Como 1907
Barbra Banda - Orlando Pride
Rose Lavelle - Gotham
Temwa Chawinga - KC Current
Lorena - KC Current
Scarlett Camberos - Club América
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