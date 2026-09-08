De Lionel Messi a Kylian Mbappé y sin uruguayos: la lista completa de 30 nominados al Balón de Oro 2026

Llegó el mes de setiembre y significa que se acerca una nueva edición de la gala del Balón de Oro, en la que la prestigiosa revista France Football premia a los mejores futbolistas de la temporada anterior, período que finalizó con la Copa del Mundo de la FIFA de selecciones. Y este martes se conoció la lista de los 30 nominados al máximo galardón, entre los que se destacan el argentino Lionel Messi (Inter de Miami), el francés Kylian Mbappé (Real Madrid), el español Rodri (Manchester City/Barcelona) y el francés Ousmane Dembélé (PSG), último ganador de la distinción individual más relevante a la que un futbolista puede aspirar.

En unas listas dominadas por las selecciones de España masculina y femenina (seis representantes cada una), también sobresalen las dobles nominaciones de los españoles Lamine Yamal y Pau Cubarsí, ambos del Barcelona y candidatos a joven talento y mejor jugador del mundo.

En el ámbito de los clubes, el Paris Saint-Germain fue mayoritario en la parte masculina (nueve nominados) y el Barcelona, en la femenina, con ocho.

Entre las novedades de este año, figuran el defensor ecuatoriano Willian Pacho, del PSG, y el delantero colombiano/mexicano Julián Quiñones, del Al-Qadsiah saudí, nominados por primera vez para el Balón de Oro. Otro latino que figura latinoamericana entre los mejores es el colombiano Luis Díaz, del Bayern Múnich, en la que fue su segunda nominación.

En la lista femenina, destaca también la presencia latinoamericana de la mexicana Scarlett Camberos (Club América) y de la brasileña Lorena Leite (Kansas City).

Los vencedores del Balón de Oro en todas las categorías se conocerán el próximo 26 de octubre en una gala en Londres. Lo que es seguro es que no habrá un arquero en la edición de 2026, un hito en la historia del premio. Antes solo en los años 1967 y 1968 no hubo un guardameta finalista.

Ousmane Dembélé, el último ganador del Balón de Oro. Foto: Franck Fife/AFP.

Entre los hombres, España, campeona del mundo, aportó también a Fabián Ruiz (campeón del mundo con su selección y de Europa con el PSG), Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid) y Ferrán Torres (Barcelona/PSG), autor del tanto de la victoria ante Argentina. Un total de seis jugadores a la nómina final.

Además de Mbappé y Dembélé, Francia contribuyó con Dayot Upamecano (Bayern de Múnich), William Saliba (Arsenal) y Michael Olise (Bayern de Múnich), cinco en total; Portugal con su trío del PSG (Vitinha, Joao Neves y Nuno Mendes) más Bruno Fernandes (Manchester United).

Brasil está representado por Vinícius Jr. (Real Madrid), el defensor Gabriel Magalhães (Arsenal) y Marquinhos (PSG), mientras que Inglaterra cuenta con Jude Bellingham (Real Madrid), Harry Kane (Bayern de Múnich) y Declan Rice (Arsenal). Por Argentina, además de Messi, figura Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán.

Otros de los nombres con posibilidades son el georgiano Khvicha Kvaratskhelia (campeón europeo con el PSG) y el noruego Erling Haaland (Manchester City).

De África, son candidatos el senegalés Sadio Mané, del Al-Nassr saudí, y el internacional marroquí Achraf Hakimi (PSG).

Lionel Messi con el Balón de Oro 2023. AFP fotos

Sin Cristiano y con Messi, a sus 39 años y por el noveno

Messi, de 39 años, busca afianzarse aún más como el mejor futbolista de la historia si logra su noveno Balón de Oro, después de los conseguidos en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023, por delante de los cinco logrados por Cristiano Ronaldo, que no entró en la lista de nominados.

El argentino lideró a su selección ante la final del Mundial contra España, ante la que cedió 1-0. No obstante, destacó con 8 anotaciones y cuatro asistencias.

Mbappé, de 27 años, se consagró como máximo anotador del Mundial de 2026, con 10 dianas en 8 encuentros, lo que le convierte en el mejor anotador de la historia de los campeonatos mundiales (22 goles). En la temporada 2025-2026, el de Bondy sumó 58 goles y 13 asistencias en 60 partidos, mientras que Messi marcó 45 veces y dio 30 pases de gol en 49 citas.

El otro gran aspirante es el símbolo del fútbol coral de España: Rodri, de 30 años. El nuevo medio del Barcelona lideró a la Roja en su segunda consagración mundial. El actual capitán de España ya ganó el Balón de Oro en 2024.

Aitana Bonmatí, la gran ausente

Aitana Bonmatí, jugadora del Barcelona de España, con su Balón de Oro Foto: AFP

Bonmati (Barcelona), ganadora del Balón de Oro en 2023, 2024 y 2025, se quedó fuera de la lista de 30 nominadas, en la que sí figura su compatriota Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses), vencedora del galardón en 2021 y 2022.

En una lista dominada por las jugadoras del Barcelona -ocho en total-, otras de las favoritas son la delantera polaca del Barça Ewa Pajor y la atacante haitiana del Olympique Lyon Melchie Dumornay.

En el contingente español, figuran la portera Cata Coll, Claudia Pina y Patri Guijarro, todas del Barcelona. Otra española nominada es Mariona Caldentey, del Arsenal, y también Mapi León.

(Con información de EFE).

Los 30 nominados al mejor jugador del mundo 2025/26

Jude Bellingham - Real Madrid

Pau Cubarsí - FC Barcelona

Marc Cucurella - Real Madrid

Ousmane Dembélé - PSG

Bruno Fernandes - Manchester United

Luis Díaz - Bayern

Erling Haaland - Manchester City

Gabriel Magalhães - Arsenal

Harry Kane - Bayern

Achraf Hakimi - PSG

Khvicha Kvaratskhelia - PSG

Lamine Yamal - FC Barcelona

Sadio Mané - Al Nassr

Marquinhos - PSG

Lautaro Martínez - Inter

Kylian Mbappé - Real Madrid

Lionel Messi - Inter Miami

Nuno Mendes - PSG

Michael Olise - Bayern

Joao Neves - PSG

Julián Quiñones - Al-Qadisiyah

Willian Pacho - PSG

Declan Rice - Arsenal

Rodri Hernández - FC Barcelona

Ferran Torres - PSG

Fabián Ruiz - PSG

Dayot Upamecano - Bayern

William Saliba - Arsenal

Vinicius - Real Madrid

Vitinha - PSG

Las 30 nominadas a la mejor jugadora del mundo 2025/26

Alexia Putellas - Lionneses

Patri Guijarro - Barcelona

Mariona Caldentey - Arsenal

Mapi León - Lionneses

Claudia Pina - Barcelona

Cata Coll - Barcelona

Ewa Pajor - Barcelona

Esmee Brugts - Barcelona

Caroline Graham - Barcelona

Klara Bühl - Bayern

Pernille Harder - Bayern

Momoko Tanikawa - Bayern

Wendie Renard - OL Lyonnes)

Selma Bacha - OL Lyonnes

Caroline Weir - OL Lyonnes

Melchie Dumornay - OL Lyonnes

Alessia Russo - Arsenal

Khadikja Shaw - Manchester City

Alex Greenwood - Manchester City

Vivianne Miedema - Manchester City

Kerstin Casparik - Manchester City

Yui Hasegawa - Manchester City

Melvine Malard - Chelsea

Manaka Matsukubo - Chelsea

Tessa Wullaert - Como 1907

Barbra Banda - Orlando Pride

Rose Lavelle - Gotham

Temwa Chawinga - KC Current

Lorena - KC Current

Scarlett Camberos - Club América