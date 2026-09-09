Darwin Núñez no perdona y volvió a hacer un gol con la camiseta del Diriyah Club en la liga de Arabia Saudita

Darwin Núñez sigue en racha y volvió a hacer un gol con la camiseta del Diriyah, esta vez abrió el marcador en el partido ante Al Fateh por la liga de Arabia Saudita en la que acumula tres goles desde que inició la temporada. En el cuarto encuentro disputado con su nuevo club, el artiguense marcó nuevamente.

Al igual que le había ocurrido en su doblete hace algunas semanas, fue como visitante y en el marco de la sexta fecha del certamen que tiene a su equipo —recién ascendido a Primera División— en mitad de tabla luego de llegar a este choque con dos victorias, un empate y dos derrotas en cinco encuentros.

Esta vez el gol para Darwin Núñez llegó desde tiro penal cuando iban 28 minutos de la primera parte. Ese tanto puso el 1-0 parcial de su equipo que se fue al descanso arriba por 2-1 porque Faisal Al Abdulwahed lo empató y Adil Boulbina le volvió a dar la ventaja al conjunto del uruguayo.

🎥 قول الدرعية الاول عن طريق نونيز



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⚽️ | الفتح 1-1 الدرعية

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Cabe recordar que el delantero de la selección uruguaya había tenido su bautismo de gol el pasado 29 de agosto cuando marcó dos tantos en el triunfo por 3-0 frente a Al Ettifaq y atraviesa su cuarto partido disputado en el que empieza a sumar minutos, los que no había podido tener en Al Hilal, su anterior equipo.

Sin ir más lejos en dos de sus primeros tres partidos jugó los 90 minutos, mientras que en el restante sumó 89, por lo que se ha convertido en una pieza importante para el andar del equipo.