¡Bautismo goleador para Darwin Núñez! En su segundo partido con el Diriyah marcó un doblete

Darwin Núñez celebró un doblete en su segundo partido en el Diriyah. El equipo que atraviesa su temporada estreno en la Saudi Pro League goleó a Al-Ettifaq 3-0, con dos festejos del delantero uruguayo.

Tras debutar en el empate 1-1 ante Al-Kholood el pasado miércoles, el artiguense tuvo en su estreno en la red y lo hizo por duplicado para darle el segundo triunfo en la competición a su equipo. El ex Peñarol demoró apenas ocho minutos en tener su bautismo goleador, en una jugada donde su equipo agarró mal parado a su rival en contraataque y tras quedar mano a mano con el arquero luego de un buen pase del español Óscar Rodríguez, realizó un potente remate alto al primer palo, para festejar por primera vez con su nuevo equipo.

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El golero Nikola Vasilj sostuvo el resultado parcial de su equipo tapando siete remates de dentro del área siendo valorado como la figura del encuentro. Pero Darwin le peleó palmo a palmo esa distinción, agigantando sus números al elaborar la jugada del segundo. El artiguense la inició por derecha, apiló jugadores cortando hacia el medio, la jugó para Rodríguez y este asistió al argelino Adil Boulbina, que con mucho tiempo definió cruzado de zurda.

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El juego tuvo tiempo para un festejo más de Núñez sobre el final del partido, el senegalés Clayton Diandy ganó por afuera en una contra y asistió al uruguayo, que atorado por el arquero rival definió con mucha clase por encima de Turki Ba Al-Jawsh, que había achicado bien.

Con el triunfo Diriyah llegó a su séptimo punto en el campeonato y trepó a la quinta ubicación de la Saudi Pro League, quedando a cinco unidades de la punta.

Por su parte, Darwin cortó una sequía en la red mayor a seis meses. Casualmente la última vez que anotó también había sido con doblete ante Al-Whada por la AFC Champions League Elite.