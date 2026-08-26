Así fue el debut de Darwin Núñez con la camiseta del Al-Diriyah, su nuevo club en Arabia Saudita

El delantero uruguayo Darwin Núñez se sumó hace pocos días al plantel del Al-Diriyah de Arabia Saudita, club recién ascendido a la Saudi Pro League, y este miércoles tuvo su debut absoluto con la camiseta de su nuevo club y dentro de la oncena titular. Jugó con el dorsal número 29 y disputó los 90 minutos del partido.

El encuentro correspondiente a la tercera fecha del campeonato emparejó al equipo del uruguayo frente a Al-Kholood y terminó con reparto de puntos: 1-1 en el Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium. Los goles fueron de Abdulaziz Al-Aliwa (71') para la visita y de Meshari Al-Nemer (83') para los locales.

مشـاري طيـرنـا رفّ الجـنـاح🦅🦅



• «مشاري النمر» من اللمسة الأولى يسجل الهدف الأول لطيورنا في لقاء #الدرعية_الخلود 🤎 pic.twitter.com/FCktYdMvg2 — نادي الدرعية (@diriyahclub) August 26, 2026

El próximo partido es frente al Al-Ettifaq este sábado 29 de agosto, de visitante y por la cuarta fecha del torneo.

Cómo se dio el cambio de club de Darwin Núñez en Arabia

El delantero uruguayo jugará en el club recién ascendido a la Saudi Pro League proveniente del Al-Hilal, quien el año pasado lo excluyó de la lista de los torneos locales durante el segundo semestre por el cupo de extranjeros.

La llegada de Karim Benzema cambió los planes para el oriundo de Peñarol en el mercado de verano, por lo que a raíz de los antecedentes se le buscó una salida. Si bien se especuló con su llegada a distintos destinos de Europa, finalmente el jugador de la selección uruguaya seguirá ligado al círculo de privilegio saudí.

Acompañado de un compacto de sus mejores goles en el Al-Hilal, el Diriyah acompaña la publicación señando: "Núñez entre nosotros... Un halcón de mirada fiera". El club acompañó su presentación con fotos del delantero en un emblemático lugar saudí, donde se ven fotos de reyes de Arabia Saudita. Esto se debe a que se considera a la ciudad de Diriyah como cuna de la familia real y el lugar donde se fundó el primer Estado saudí. Su nuevo club señala que "recorre la historia y el futuro".