Danubio quiso más en el clásico con Defensor Sp.: el movimiento en la tribuna, la polémica y el revulsivo

Atípica fijación para uno de los partidos más atractivos del calendario de la Liga AUF Uruguaya. Aún así a varios niños parece que les dieron asueto porque hubo muchos en el JDH María Mincheff de Lazaroff. La Curva es así cuando juega Danubio y los hinchas siguen al equipo lo más cerca que pueden. En cuanto terminó el primer tiempo con Defensor Sporting, sin goles, la gente de la Franja empezó un éxodo desde un lado de la platea principal hasta el otro.

Querían seguir el ataque de los de Diego Monarriz, que habían sido superiores e ilusionaban de cara al complemento. Siendo un jueves por la tarde, esta vez encontraron lugar para poder hacerlo. Esos primeros 45 minutos fueron bien pero bien clásicos, solo faltó que fuera fin de semana. De entrada, pierna fuerte y mucho roce, pero el plato principal de la primera parte fue un ida y vuelta notable.

Hinchas de Danubio ante Defensor en Jardines por el Apertura. Foto: Estefanía Leal | El País

El ida y vuelta del primer tiempo:

La Franja tenía más la pelota y el Tuerto esperaba aprovechar los espacios. En cada pelota en profundidad para Enzo Cabrera, el sector derecho de la defensa violeta sufría. El pibe que llegó de Río Negro de OFI juega con una desfachatez total y paralizó los corazones de más de uno cuando ganó las espaldas de Lucas Agazzi y Francisco Sorondo, dejó a Kevin Dawson atrás y, cuando se estaba quedando sin ángulo, sacó un remate que cruzó toda el área muy cerca de la línea de gol.

La receta de Danubio parecía ser esa, desbordar y sacar centros; hasta ahí todo bien, pero solo faltó poder conectarlos. ¿Y Defensor Sporting? De esa situación de Cabrera sacó un contragolpe que pudo ser letal. El paraguayo Brian Montenegro se fue cara a cara con Mauro Goicoechea y el horizontal atajó por el buen arquero.

¿UNA DE LAS RAZONES DEL 0-0 EN JARDINES? ¡ESTA INSÓLITA SECUENCIA!



En menos de un minuto, Danubio y Defensor Sporting perdieron dos chances INCREÍBLES de abrir el marcador. #LigaUruguayaEnDSPORTS



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La polémica: el gol anulado a Cavanagh

Un partido de esos que te hacen levantarte del asiento. Eso hicieron los hinchas de Danubio cuando Tomás Cavanagh convirtió, explotaron, primero de alegría y luego de bronca cuando Javier Burgos anuló el tanto en buena ley porque el argentino le había punteado la pelota a Kevin Dawson cuando el arquero ya la había asegurado. Una de la Franja, una del Tuerto, pero Alexander Machado no pudo con ‘Goico’ en otro contragolpe.

Mejores sensaciones para Monarriz en el entretiempo y dos amarillas en Defensor que trajeron problemas. A los 50 minutos Juan Manuel Jorge salió tras una infracción a Nicolás Azambuja. El salteño transforma hasta un pelotazo en un problema para la defensa rival.

Román Cuello llevaba cuatro cambios en una hora: señal de que el Tuerto era superado, pero la Franja no podía concretar. Cuando el partido se quedaba, Facundo Balatti reavivó el fuego y fue revulsivo. Entró de extremo, como jugaba cuando era chico, y en diez minutos hizo amonestar a dos rivales generando dos infracciones. “Diego me pidió que desborde. Nos faltó poco, merecimos más”, le dijo a Ovación, y no le faltó razón al habitual lateral.

Tomás Cavanagh puntea la pelota cuando Kevin Dawson ya la había asegurado: buena decisión de Javier Burgos en el clásico Danubio vs. Defensor. Foto: Estefanía Leal | El País

El resumen del partido: Danubio 0-0 Defensor Sporting

Cómo lo vieron los protagonistas: el merecimiento de Danubio y el partido que esperaba Defensor Sporting

No quedaron dudas. Si bien el Tuerto tuvo dos contragolpes muy claros, quien llevó más peligro al área rival fue la Franja que tuvo más la pelota y las intenciones de hacerse protagonista del partido. Emiliano Velázquez, capitán de Danubio, reconoció que lo buscaron por todos los caminos y que merecieron la victoria. Para el entrenador del equipo violeta, Román Cuello, el primer tiempo fue bueno, pero no pudieron mantener ese ida y vuelta que esperaban. Para el complento, sobre el final, ingresó Facundo Balatti a jugar de extremo, como cuando era chico. Fue revulsivo y el joven de 17 años reconoció que a la Franja le faltó concretar.

"Sensación amarga porque lo que nosotros buscábamos era la victoria y lo intentamos por todos los caminos posibles y no lo conseguimos. No conseguimos concretar los centros, que era una de las tareas que teníamos, por algo se terminó el partido empatado. Monarriz nos pidió mantener la intensidad, que fuéramos a buscar el partido, los cambios entraron muy bien hoy. Después del partido no hablamos mucho porque la sensación no es buena, buscábamos los tres puntos", le dijo a Ovación el Indio Velázquez, capitán de Danubio, y valoró que el equipo está invicto de local. "Es fundamental. Estamos en casa, tenemos que hacernos fuertes y mantener el invicto acá. Ahora tenemos que ir a Cerro Largo a conseguir los tres puntos".

Román Cuello, entrenador de Defensor Sporting, se fue conforme con el primer tiempo, pero no tanto con el segundo y así lo manifestó en la transmisión oficial una vez finalizado el partido. "El primer tiempo me gustó bastante más que el segundo. Ahí nos dominaron y nos costó jugar. Lo quiero ver más tranquilo, pero tenemos margen de mejora sin duda. Encontramos los espacios porque Danubio es un equipo que juega y tenes espacios. Esperaba que el segundo tiempo fuera más de eso, de ida y vuelta, pero se dio diferente. Son partidos que tienen una carga emocional alta. Al haber espacios también nos entusiasmábamos a ir y nos desordenábamos. Fue un clásico", redondeó el director técnico.

En el banco de enfrente, cuando el partido se apagaba, Diego Monarriz tuvo un as bajo la manga. Facundo Balatti, que normalmente juega como lateral, ingresó como extremo por derecha y sacó dos faltas y dos amarillas en contra de Defensor. "Me tocó entrar en una posición que he jugado de chico, pero no me había tocado en Primera. Diego me pidió que desborde y haga lo que me sale que es la velocidad. Nos faltó poco. Fue un partido muy friccionado, pudo ser para cualquiera de los dos. Ellos tuvieron sus chances y nosotros también, pero nos faltó ese último detalle para liquidarlo. Merecimos más, fue un segundo tiempo muy bueno llegando a línea de fondo. Si concretábamos, podría haber sido diferente", analizó el juvenil danubiano.