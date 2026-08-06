Daniel Enríquez, de exitoso pasaje por Nacional, vuelve a Colón en el rol de director deportivo

Colón anunció a Daniel Enríquez como su nuevo director deportivo, club al que retornará tras haber estado en el rol de director técnico en 1991, cuando dirigió al equipo en la Segunda División Profesional.

"Una incorporación que fortalece nuestro proyecto y reafirma el compromiso de seguir creciendo", así presentó el equipo de Brazo Oriental al director deportivo que tuvo gran éxito en su etapa en Nacional, que durante su gestión ganó cuatro Campeonatos Uruguayos en siete años.

Enríquez continuó su carrera dentro de la AUDEF y fue Director Técnico de Desarrollo de AUF entre 2015 y 2017 cuando fue reclutado por Cerro Porteño. Durante su gestión en el Ciclón de Barrio Obrero, el equipo guaraní alzó un campeonato y fue dos veces subcampeón, desvinculándose en 2018 para volver nuevamente a cargos dentro de AUDEF.

Su ciclo por Cerro inició en 2021, pero por motivos personales decidió dejarlo a los ocho meses en el cargo. Danubio fue quien se interesó en sus servicios donde se desempeñó como Gerente Deportivo de Formativas con un exitoso pasaje.

Como director técnico estuvo en Puebla de México, club en el que se retiró como jugador, para luego hacer su única experiencia en el fútbol profesional uruguayo a cargo de Colón (más allá de un partido que dirigió a Nacional como interino). Con el equipo de Brazo Oriental terminó sexto en la Segunda División Profesional, y luego inició su camino en el Bolso, pero en categorías formativas, donde se mantuvo desde 1994 a 2013 en distintas funciones, con un breve pasaje por Sapporo de Japón en la temporada 1997-98.

Ahora le toca llegar a un club que desde su ascenso en 2023 ha sido animador de la Segunda Profesional AUF, alcanzando en las dos ocasiones los playoffs y buscará mantener este año la racha, al estar a dos puntos de Atenas, quien ostenta la última posición que permite seguir luchando por la promoción a primera.

