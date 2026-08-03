Segunda División: Plaza Colonia goleó y aprovechó el empate de Cerrito y Fénix para pasar a liderar la Anual

La fecha 13 de la Segunda División se disputó de forma parcial y dejó cambios importantes en la tabla de posiciones. El gran beneficiado fue Plaza Colonia, que aprovechó el empate entre Cerrito y Fénix para quedar como único líder del certamen, mientras que Rentistas protagonizó la gran goleada de la etapa y confirmó su recuperación para acercarse a los puestos de avanzada.

El Patablanca derrotó con autoridad a Miramar Misiones por 3-0 en un encuentro que recién logró destrabar en la segunda mitad. Hasta ese momento el partido había sido equilibrado, pero a los 62’ Pablo García abrió el marcador tras una gran habilitación de Lucas Carrizo. A partir de allí todo se simplificó para el líder. Miramar perdió el orden, sufrió las expulsiones de Bruno Abatte y Paul Ortiz y terminó cediendo definitivamente el encuentro. Con dos hombres de más, Plaza liquidó el trámite gracias a las conquistas de Ignacio Pereira y Valentin Amoroso.

El partido más atractivo de la jornada se disputó en el Parque Maracaná, donde Cerrito y Fénix igualaron 1-1 sin público debido a la sanción que pesa sobre el conjunto auriverde. El inicio favoreció claramente a la visita. A los seis minutos, un centro desde la izquierda de De Marco terminó con un desafortunado gol en contra del zaguero Ezequiel Silveira. Fénix dominó buena parte del primer tiempo, aunque Cerrito estuvo muy cerca del empate mediante una brillante acción individual de Jonathan Isasmendi que fue despejada sobre la línea por Centurión. En el complemento el desarrollo cambió completamente. El ingreso de Luciano Batista revitalizó al auriverde y, tras una gran jugada del colombiano Ignacio Yepes, Batista apareció en palomita para decretar el empate a los 72’.

La gran sorpresa de la etapa llegó en el Paladino, donde Rentistas goleó 5 a 2 a La Luz y confirmó que atraviesa su mejor momento del campeonato. Los Merengues comenzaron mejor y Joaquín Gotesmann abrió el marcador, alimentando la ilusión de conseguir su tercera victoria consecutiva. Sin embargo, apareció toda la jerarquía ofensiva del Bicho Colorado. Michel Silvera, con dos goles antes del descanso, dio vuelta el resultado y cambió el rumbo del encuentro. En el complemento, incluso jugando con 10 futbolistas, Rentistas fue ampliamente superior. El nerviosismo de La Luz provocó dos penales que fueron transformados en gol por Carlos “Pato” Sánchez y Nicolás Mallet, mientras que Horacio Sequeira anotó el quinto. Federico Rodríguez maquilló el resultado para La Luz.

En el Norte del País, Tacuarembó derrotó 1 a 0 a River Plate en el partido que había sido suspendido el sábado debido a las intensas lluvias.

Por su parte, Uruguay Montevideo consiguió una valiosa victoria por 3 a 1 frente a Huracán FC, resultado de gran importancia en la lucha por evitar el descenso.

La fecha se completará esta tarde con dos encuentros de enorme interés: Atenas frente a Colón, que finalmente se disputará en el Parque Palermo, y Paysandú recibiendo a Oriental en el Estadio Artigas, compromisos que terminarán de darle forma a una jornada que ya dejó movimientos importantes en la tabla y una certeza: Plaza Colonia es puntero y solo Oriental lo puede igualar.